Zurro sobre re reelección de intendentes: “La legislatura debe admitir el error”

En declaraciones radiales, el intendente de Pehuajó destacó que no se puede legislar “para atrás” y pidió un consenso en el tema para “no judicializar la política”.

El jefe comunal explicó que “a su juicio” la discusión que “propone Sergio Massa está mal encaminada porque no hay que discutir las elecciones indefinidas sino que está mal la ley porque el artículo 3 legisla para atrás”.

Zurro sostuvo que “eso nos priva de presentarnos cuando nosotros ya éramos electos” e insistió que las leyes de ningún modo “pueden legislar para atrás”.

Señaló que la discusión de la elección indefinida es posterior “ahora lo que hay que atender es que no se legisle para atrás. Me parece que tendría que haber un movimiento de la política reconociendo el error y no tener que recurrir a la justicia para no judicializar a la política”.

En ese marco, Zurro sostuvo que “la Legislatura debe admitir el error” y aclaró que “después la discusión sobre la elección indefinida vendrá en una segunda etapa aunque creo que en este caso la limitante es la gente”.

Por otra parte, Zurro criticó la posición de la oposición en la Provincia al señalar que son “hipócritas” porque “una cosa es lo que dicen de acompañar y otra cuando llegan a la Legislatura donde tratan de negociar y de poner palos en la rueda”.

Además, resaltó que la gestión del gobernador Axel Kicillof “va a quedar como una de las mejores de la provincia de Buenos Aires porque puso el pecho y está a la altura de las circunstancias”.