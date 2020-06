Yusuf Khalil: “A Allan Bogado me lo presentó alguien que por ahora no voy a decir quien fue”

Hablamos en exclusivo con Yusuf Khalil, miembro de la comunidad Islámica, encarcelado durante el gobierno de Macri por una causa sin asidero jurídico alguno, luego de que el espía inorgánico Allan Bogado haya confesado que mintió en la causa por el memorandum con Irán, por pedido del gobierno de Mauricio Macri.

-¿Que le parecen los dichos del Agente inorgánico, como así se presenta Allan Bogado, donde dice que tuvo que decir mentiras para no ir preso en la causa memorándum con Irán?

Buenas tardes, ante que nada te agradezco el llamado, la verdad a mí a esta altura no me extraña de nada de lo que digan estos personajes. Nosotros siempre planteamos que no teníamos nada que ver con la causa del memorándum con Irán, cuando digo nosotros hablo de la comunidad Islámica y yo en particular que fui el que más sufrió las consecuencias, junto con mi familia claro, estando casi cuatro meses preso en un penal de máxima seguridad, cuando en mi vida tuve siquiera una multa de tránsito. Con esto digo que siempre me maneje por el camino correcto en la vida, el camino que me enseñaron mis padres. Veo que con el cambio de gobierno ahora la justicia toma otros rumbos y es muy difícil de creer todo lo que está pasando, siempre sostuve mi inocencia. Yo de la firma del memorándum me entere por el diario Clarín y de golpe me encuentro con el que soy el nexo de un documento firmado por dos países. Creo que el que lee un poco la causa, o escucha los audios que fueron expuestos queda a las claras que no solamente no fui nexo de nada, sino que ni siquiera participe en opinión alguna, si lo celebré porque en su momento y hasta el día de hoy la comunidad es perseguida y estigmatizada.

A mí y a la comunidad Islámica de Argentina se le vulneraron los derechos, a nadie le importó ni el sufrimiento de la comunidad ni el mío personal, ni siquiera tuvieron el valor de decir que poner 8 mil horas de escuchas privadas (on line) que no tenían nada que ver con la causa era vulnerar la intimidad mía y de mi comunidad y nadie dijo “mu”. Se nos espió y se nos espía, se nos usa como chivo expiatorio siempre y ahora salen desesperados por todos los medios a gritar persecución!!!! Porque un par de audios de políticos o de alguna persona que se cree importante o imprescindible y pegan el grito en el cielo y alzan las banderas de la moralidad, realmente me causa hasta cómico todo lo que sucede.

Todo, pero todo lo que están viendo en los medios ahora le pasa a mi comunidad desde hace más de 30 años, si quieren les podemos pasar un manual de cómo hay que armarse de paciencia y puedan superar esto.

A Allan Bogado lo acercó una persona conocida que por ahora no voy adelantar quien es, aduciendo que querían ayudar a la comunidad islámica. Yo siempre sospeché de estos personajes porque no entendía como de golpe nosotros pasábamos a ser los chicos buenos de este cuento de terror que sufrió mi comunidad, mi desconfianza fue tal que organicé una charla mayor con otros dirigentes de mi comunidad, porque no solamente tuvo reunión conmigo sino con otros tantos dirigentes de la comunidad en su conjunto, presidentes de diferentes instituciones para que él transmita a ellos en persona lo que me había dicho a mí, y lo que transmitió fue que la en la SIDE sabían muy bien que la comunidad Islámica no tenía nada que ver con el atentado y que ellos deberían reparar esa mentira después de haberla direccionado durante tantos años. Pero del tema, que es largo, lo voy a preservar para el juicio, ya que como bien sabes, estamos elevado a juicio oral y es ahí donde voy a contestar para disipar todas las preguntas y dudas que tenga el tribunal, como así también las que espera la gente.

Por Alejandro Salomón