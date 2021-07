Yao Cabrera fue imputado por trata de personas y pornografía infantil

Desde hace un tiempo, el nombre del youtuber Yao Cabrera está relacionado no solo a escándalos mediáticos, sino también a casos policiales debido a que sus videos, bromas y fiestas generaron grandes problemas con las autoridades. Ahora, el infuencer y varios de sus amigos deberán responder ante la justicia por graves acusaciones, ya que se encuentran imputados por trata de personas y pornografía infantil.

El martes por la noche trascendió que Yao deberá presentarse ante el Juez Federal de Zárate-Campana en los próximos días el en inicio del juicio oral y público por trata de personas, corrupción de menores y pornografía infantil.

Vale recordar que en 2020 se allanó el domicilio del grupo porque la dueña de la casa que alquilaban lo denunció por hacer fiestas clandestinas y no pagar el alquiler. Cuando Crónica HD fue a cubrir la noticia, los alquilinos se pusieron violentos y quisieron romper los equipos.

En dicho allanamiento, Prefectura Naval secuestró varios celulares, computadoras y dinero en efectivo.

Como fue dicho, Cabrera protagonizó innumerables situaciones polémicas. Fingió su muerte y que había sido secuestrado con el fin de sumar seguidores, lo que generó una investigación policial, y se peleó con varias figuras como Duki, quien fue a su casa para golpearlo aunque Cabrera ya no vivía en ese domicilio y hasta lo acusaron de abusar de una joven junto a otros YouTubers.

En diálogo con Crónica.com.ar el día lunes, Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, tal es el nombre del imputado, se justificó advirtiendo que hay una mano negra en las denuncias en su contra: “Hay una persona que dice ser un manager de famosos que posee diversas causas penales que quiere ensuciar mi imagen inventando cosas contra mi. Hace años las está inventado”.

“Ninguna las ha ganado ni las va a ganar porque son causas irreales. No tiene ninguna otra forma de hacer daño que esta, no tiene otra cosa que hacer. Me acosa con causas judiciales”, sostuvo, sin decir su nombre.

Por ese motivo, indicó que no se sentía en problemas: “Todos los años me hace 3 o 4 denuncias. Nunca me tomaron indagatoria. Yo estoy en Córdoba trabajando con mi equipo muy tranquilo. No hice nada, no tengo de qué preocuparme”.