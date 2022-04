Yanina Latorre liquidó a Ana Rosenfeld

La angelita salió con artillería pesada luego de que se enfrentase con la abogada por las declaraciones de Fabiola Yañez. Mirá.

Tras el picante cruce que mantuvo con Ana Rosenfeld en LAM (América), Yanina Latorre salió a la carga y liquidó a la abogada en su cuenta de Twitter por su rol en el programa.

“La señora que es novata debería observar y aprender los códigos del laburo en tele. Aprender a jugársela y opinar. Hasta ahora, solo aclaró y defendió temas de amigos que a nadie le importan”, escribió la panelista, filosa, al ver una nota de un portal que rezaba: “La feroz reacción de Yanina Latorre luego de que Ana Rosenfeld la hiciera callar en vivo”.

La señora q es novata deberia observar y aprender los codigos del laburo en tele. Y aprender a jugarsela y opinar. Hasta ahora solo aclaro y defendio temas de amigos q a nadie le importan https://t.co/FEEU5O0eQM — Yanina Latorre (@yanilatorre) April 1, 2022

Rápidamente, los seguidores de Yanina reaccionaron al tweet y muchos la bancaron en su opinión. Aunque algunos la atacaron por no ser “la forma correcta” de hablar de su compañera.

Qué pasó entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

Todo ocurrió cuando en el ciclo hablaban de la nota que Fabiola Yáñez brindó sobre su inminente maternidad y su vida junto a Alberto Fernández. Ante ello, la contadora se mostró indignada por los dichos de la primera dama y, enojada por la manera en la que Yanina Latorre decía las cosas, Ana Rosenfeld decidió ponerle un límite.

“Nací para quejarme. Dejame. Estoy diciendo lo que la gente que está en su casa piensa”, arremetió Yanina. A lo que Rosenfeld le respondió: “No, pero pará. Hay seis personas sentadas acá así que por lo menos dejanos un bocadillo a cada una. A mí la gente me dice ‘por favor, queremos escuchar a Yanina porque nos interesa, pero también al resto’”.

“Ahora por eso que dijiste de buchona me vas a padecer. Las cosas que me dice la gente de vos. Sí querés hablamos y cuento lo que la gente está diciendo de en redes. No me busques”, le retrucó la esposa de Diego Latorre.

Como si eso fuera poco, mientras que LAM se transmitía en vivo, Yanina Latorre, en paralelo, se encargó de defenestrar a Rosenfeld con mensajes en su cuenta del pajarito azul mostrando algunas cuestiones judiciales que la letrada tiene en su contra: “Amor. Hay que estar muy limpita para mandarme callar. Solo dice boludeces mirando a cámara. Me encantaría que hablemos de esto, ¿no? Manda a borrar todas las notas. Qué lástima”.

“Me parece que voy hacer un vivo con las denunciantes. Ya que les borran todas las notas. De lo único que habla es de su marido“, lanzó minutos más tarde.