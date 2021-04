Yanina Latorre disparó contra Maru Botana: “Ella me arruinó la adolescencia”

La angelita no pasó por alto las declaraciones de la cocinera en Los Mammones y le respondió al aire en LAM. Mirá el video.



Lejos de que el paso de Maru Botana por Los Mammones -donde deslizó que su pelea con Yanina Latorre se debía a un conflicto originado en el Bailando– pasara desapercibido, la panelista de Los Ángeles de la Mañana recogió el guante y disparó duro contra la cocinera.

“A Yanina la conozco hace un montón. Nosotras fuimos a la facultad juntas. Ella estaba de novia con un amigo de mi hermano y compartíamos la parte de la facu. Éramos amigas, pero estudié en esa facultad nada más que dos años”, había dicho Maru en el programa que conduce Jey Mammon por América.

Al ver esto, Yanina dio su versión de la historia: “Es todo mentira, me encantaría que un día abra su corazón y se siente y pida disculpas. Fuimos compañeras de la facultad durante cinco años. Vos hablás de dos años porque durante dos años fuimos amigas. Al segundo año dejamos de ser amigas porque vos tenías un problema personal conmigo”.

“Como mi cuerpo era flaco me hacías bullying y me dejaste sin todas mis amigas. El tan mentado bullying del que tanto hoy se habla”, agregó sobre un conflicto que se originó más de 30 años atrás.

“Cuando tenía 19 años yo era demasiada flaca, más que mi hija Lola. Estaba yo sentada un día comiendo una de las tortas divinas que ella hacía. Las dos estudiábamos Ciencias Económicas en la UB. Éramos re tragas, teníamos un grupo de ocho amigas y comíamos esas tortas riquísimas que siempre hizo. Es más, todas las recetas de tortas que sé hacer yo, me las enseñó a hacer Maru Botana, yo la quería un montón porque tiene una familia hermosa”, continuó.

Luego, dejó en claro que su chispazo con Maru no tuvo nada que ver con el certamen de baile: “Esta historia la conté varias veces: no fue en el Bailando, no es mediático el origen del problema. Maru era una chica que en su momento tenía problemas de obesidad: fue gordita y adelgazó mucho. Y hace un montón para estar así, pero cuando iba al colegio tenía muchos problemas de alimentación. Hace 30 años el bullying no existía. La anorexia, la obesidad eran temas más tabúes”.

“Un día, cuando yo no tenía este carácter, adelante de todo el mundo me dice ‘¿vos me vas a hacer creer que te venís con ese cuerpito que pesás 40 kilos y te comés todas esas tortas y después no vas a tu casa y vomitás?’… Y yo me quedé, porque fue una agresión tremenda”, añadió.

“¿Chicas no se dan cuenta que ella se hace la que come y lo único que hace es estar vomitando y no come para sacarle los novios a todas? Ella me arruinó la adolescencia “, cerró Yanina, cerrando cualquier puerta a una posible reconciliación.