Yanina Latorre criticó duramente el estilo de vida de Wanda Nara

La angelita se diferenció de la esposa de Mauro Icardi y dijo en qué se equivocan las botineras como ella.

Yanina Latorre fue una de las invitadas de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), bajo la conducción de Juana Viale, y mantuvo su filosa impronta a la hora de expresar opiniones. La panelista confesó que durante mucho tiempo se sintió “a la sombra de su marido”, Diego Latorre, y criticó a Wanda Nara, por su estilo de vida. “A mí subir dos carteras, un reloj y el cu… no me realiza como mujer”, sentenció.

La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) integró la “mesaza” del domingo junto a Mario Massaccesi, Christian Petersen, y Pachu Peña. En una charla distendida, contó cómo surgió su historia de amor con su esposo, con quien está a punto de cumplir tres décadas de matrimonio: “Yo me casé re joven, a los 24 años, primero en Tenerife, España, y después en Buenos Aires; son muchos años juntos”.

Después aseguró que más allá de las peleas de pareja, ella misma sufrió una crisis personal antes de cumplir los 40: “Me di cuenta que había estado muy sometida, que le hacía demasiado caso a Diego en muchas cosas, y me rebelé, decidí que iba a hacer lo que yo quería”. En este sentido, aclaró que admira la personalidad de su marido y sus logros como futbolista, pero reconoció que le resultó difícil “ser la sombra de ese crack”.

“Uno quiere ser una persona independiente, y yo no quería, que Dios me perdone, ser como Wanda Nara, que sube una foto con dos carteras, un reloj y el cu…”, lanzó sin filtro. Y agregó: “A mí eso no me realiza como mujer; a mí me realiza mi contenido, y a mi marido le costó mucho aceptar eso”. Tentada por la expresión de su invitada, la nieta de Mirtha Legrand la interrumpió para decirle: “Sos una loca”.

“No puedo evitarlo, digo lo que pienso, ¿está mal?”, cuestionó Latorre, mientras Viale todavía no podía evitar contener la risa. “No está mal, pero me da risa”, se sinceró la actriz. En un tono de seriedad, la panelista enfatizó: “De verdad estuve muy sometida, y me arrepiento, pero bueno”.

“Mirá si no le hubieras hecho caso, si sos así a los 52, imaginate”, retrucó Viale. “Le hice caso hasta los 35 más o menos, después ya no, y se tuvo que acostumbrar. Para mí lo que hacen mal las ‘botineras’ es justamente ‘ser mujer de’, y no tomar las riendas de algunas cosas”, insistió. En este sentido, durante el programa también comentó que al recibirse de Contadora Pública manejó los contratos de su esposo y administró el dinero que fueron ingresando juntos.