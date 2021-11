Xiomara Castro aspira a ser la primera presidenta de Honduras

Este 28 de noviembre Honduras celebrará las undécimas elecciones generales desde la instauración de la democracia en la década de los ochenta. 13 candidatos, entre ellos una mujer, se disputan la silla presidencial. Además se elegirá a 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes.

La ex primera dama, Xiomara Castro, quien lidera el partido de izquierda Libertad y Refundación, afianzó su liderazgo en las protestas por el golpe de Estado contra su esposo Manuel Zelaya en el 2009. Se postula por segunda vez con la idea de sacar del poder a lo que llama la “dictadura del Partido Nacional”.

“Es para afuera que va esta dictadura, es para afuera que van estos criminales”, dijo Castro en un encendido discurso pronunciado frente a sus miles de simpatizantes. En el 2012 perdió las elecciones contra el actual presiente, Juan Orlando Hernández.

En relación a su propuesta para evitar la migración ilegal rumbo a Estados Unidos, Castro dijo que hay que generar oportunidades en el país para que los hondureños y las hondureñas no tengan que abandonarlo.

“Salen porque no tienen calidad de vida, no hay salud, no hay educación no hay trabajo, no hay empleo, la inseguridad que campea, una dictadura que se ha instalado y que evita que haya confianza en los empresarios y aquellos que invierten para poder garantizar que habrá un empleo”, aseguró

Nasry Asfura: “Yo soy diferente”

Entretanto, el actual alcalde de la capital, el empresario, Nasry Asfura, con su discurso anti aborto, pro familia y la promesa de reducir las cifras de desempleo, apela a mantener en el poder al oficialista Partido Nacional que ha gobernado en los últimos 12 años.

Asfura se proclama como un candidato “diferente” a algunos dirigentes de su partido que han sido señalados en sonados casos de corrupción y otros fueron acusados y sentenciados en tribunales de Nueva York, Estados Unidos, por narcotráfico.

“Si Dios me da oportunidad de ser presidente la idea es darle un empleo a nuestra gente, que lleve un sustento a su casa y así evitar la migración”, manifestó Asfura

Yani Rosenthal: “Cometí un error y ya he pagado por el”

Por su parte, el empresario Yani Rosenthal, del Partido Liberal, ha prometido beneficiar a unos cinco millones de hondureños con un ingreso básico universal, que consiste en darle un bono mensual de 62 dólares a los mayores de 18 años.

Rosenthal señalo que “sería un mentiroso si dijera que va a arreglar todo en cuatro años” pero consideró que bajo su mando “el país puede ir por un rumbo distinto, un rumbo que permita a los hondureños tener empleo y una esperanza”.

En el 2017 fue sentenciado a 36 meses de prisión en Nueva York tras declararse culpable por lavado de activos, regresó al país luego de cumplir tres años en prisión.

“Yo fui a presentarme para mi juicio, cometí un error grave, pagué, fui condenado por ello y me permitieron regresar precisamente y por eso estoy aquí, he pagado y no debo nada a nadie”, explicó,

El nuevo presidente o presidenta de Honduras enfrentará grandes desafíos. El principal es detener las masivas caravanas de migrantes que salen rumbo a Estados Unidos, pero para ello deberá recuperar una economía golpeada por la pandemia y por los desastres naturales.

