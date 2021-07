WhatsApp Web: cuáles son sus principales problemas y cómo solucionarlos

El navegador no es compatible

Uno de los problemas más comunes es la incompatibilidad de WhatsApp web con el navegador. En los que funciona son:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Edge

Safari

Si usas alguno de esos y aún así tiene problema haz lo siguiente:

Prueba con otro de los navegadores web de la lista. Verifica que tu navegador web esté actualizado a la última versión. Revisa que hayas escrito correctamente la página whatsapp.com en el buscador.

El video es muy grande

Aunque WhatsApp permite a sus usuarios enviar cualquier tipo de video, en la versión web hay algunas limitaciones si el archivo supera los 64 MB. Puede hacer esto:

Utilizar una herramienta que te ayude a recortar el video y disminuir su duración.

Enviar el vídeo desde la PC a tu móvil y luego enviarlo a tu contacto desde allí.

Ayúdate con algún programa para comprimir vídeos y reducir su peso.

Problemas con las notificaciones

WhatsApp Web tiene la opción de activar y desactivar notificaciones, para saber cuándo te llega un mensaje. Si no sabes cómo hacerlo, tiene que seguir estos pasos:

Desde el navegador, pulsar el ícono con forma de candado que aparece en la barra de búsqueda para acceder a las opciones de la página web.

Luego, ve al apartado “Notificaciones” y allí selecciona “Permitir”.

Asegúrate que las cualquier aplicación o función para concentración en tu ordenador esté desactivada.

Verifica la conexión de Internet de tu celular

Uno de los requisitos indispensables para que puedas mantenerte comunicado mediante WhastApp Web es que tu teléfono móvil esté conectado a Internet, ya sea por Wifi o datos.

En cualquier caso, si tarda para iniciar la sincronización o te aparece un mensaje de “teléfono sin conexión”, entonces:

Verifica que tu teléfono esté encendido y con buena señal.

Abre la aplicación móvil e intenta enviar un mensaje o realiza alguna actividad.

Asegúrate que tu smartphone cuente con conexión a Internet e intenta nuevamente.

Computadora sin conexión a Internet

Al igual que en el punto anterior, también tu PC tiene que tener conexión a Internet para poder utilizar la versión web de la aplicación de mensajería instantánea. Si aparece un mensaje de “Computadora sin conexión”, verifica que:

Estás conectado a una red WiFi.

Revisa que tu computadora no tenga el modo avión activado.

Actualiza la página pulsando la tecla F5.

WhatsApp está abierto en otra computadora o navegador

Una de las mejores funcionalidades que posee WhatsApp Web es la de poder iniciar sesión en múltiples dispositivos. Sin embargo, sólo es posible utilizar uno a la vez, por lo que al utilizar una sesión, el resto se cierra. Si te aparece este error, intenta lo siguiente:

Haz clic en la opción “Usar aquí” para que WhatsApp inicie sesión en tu ordenador actual.

Si aún persiste el problema, cierra todas las sesiones de WhatsApp Web y entra nuevamente.

Para cerrar todas las sesiones de WhatsApp Web, simplemente ve a tu móvil y entra en “WhatsApp > Opciones (tres puntos verticales) > WhatsApp Web > Cerrar todas las sesiones”.

No es posible encontrar la foto

Como WhatsApp se sincroniza con tu teléfono móvil para almacenar todos tus archivos, solo vas a encontrarlos si aún tu o el contacto que te lo envió no lo borró del equipo. Sin embargo, es posible que al revisar algún chat antiguo, probablemente no sea posible visualizar alguna foto o archivo.

Esto se debe a que la imagen, foto o archivo ya no se encuentra en tu móvil o en el de la otra persona, porque has eliminado la imagen o porque has instalado WhatsApp de nuevo pero sin una copia de seguridad. En cualquier caso, puedes:

Verificar que la foto aún se encuentre en tu móvil.

Pedirle a tu contacto que te reenvíe la foto.

El código QR no carga

Por lo general, cuando el código QR no carga, es porque hay algún problema con la conexión a Internet en tu computadora. Basta con esperar algunos segundos para que se solucione y aparezca nuevamente. Si aún así continúa el problema lo que puedes hacer es:

Esperar un poco para dejar que la página cargue por completo, ya que puede que el Internet esté algo lento.

Actualizar la página presionando la tecla F5.

Verificar que tu ordenador se encuentre conectado a Internet.

WhatsApp está caído

Ya si nada funciona, la última posibilidad es que WhatsApp está caído. No es algo que ocurra con frecuencia, pero sucede.

La verdad es que no hay nada que hacer cuando esto pasa. Pero al menos se puede comprar en la web WhatsApp Downdetector.

En este portal, podrás verificar si realmente existe un fallo con WhatsApp o no de acuerdo al país de residencia. En caso de que sí exista algún fallo, sólo tendrás que esperar hasta que se solucione para seguir usando la aplicación de mensajería instantánea.