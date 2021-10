WhatsApp cerrará tu cuenta si tienes alguna de estas aplicaciones

La plataforma de mensajería instantánea advierte que el uso de versiones no oficiales de la aplicación, podría suspender tu cuenta de forma permanente.

WhatsApp advirtió que el uso de cinco versiones no oficiales de la aplicación de mensajería instantánea podrían suspender tu cuenta de forma permanente. En esta nota te contamos cuáles son las causas y cómo evitarlo.

La compañía que reúne a la mayor cantidad de usuarios de mensajería a nivel mundial en smartphones con sistema operativo Android y iOS, avisó que suspenderá a todos aquellos que cuenten con una serie de aplicaciones instaladas en sus teléfonos.

Entre las aplicaciones no oficiales que WhatsApp no admite para sus usuarios, hay cinco que se volvieron populares por su funcionalidad y estética, llegando a rivalizar con la misma app que modificaron en el primer lugar.

Algunos clientes de la app ya vieron cómo sus cuentas se empezaron a suspender. Facebook, la propiedad de WhatsApp, explicó en un comunicado que este hecho se debe a una restricción de uso en base a algunas aplicaciones desarrolladas por terceros.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a utilizar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, explica la app en un comunicado.

WhatsApp se refiere a las aplicaciones no alternativas que surgieron como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, YOWhatsApp, WhatsApp Aero, y FMWhatsApp que se utilizan como sustitutos de la app original con el objetivo de añadir nuevas funcionalidades, pero están desarrolladas por terceros y, en la mayoría de los casos se emplean en el sistema operativo Android.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del Servicio”, explica la compañía. “WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierten.

No hay que preocuparse porque existen maneras de guardar los chats y archivos antes de borrar estas apps. Para ello, hay que acceder a la pestaña de ‘Más Opciones’, en ‘Ajustes’, ‘Chats’, ‘ Copia de Seguridad’ y ‘Guardar’. Tan solo tendremos que verificar nuestro número de teléfono habitual en la app oficial de WhatsApp y no perderemos nuestros archivos y conversaciones.

Cómo cambiarte a la versión original de WhatsApp

Es posible que debas guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp. El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats.

Seguí las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea una de estas dos, te recomendamos guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de la app.

Para GB WhatsApp:

Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

Ve a los Ajustes del teléfono y toca Almacenamiento > Archivos.

Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantén presionada para seleccionarla.

En la esquina superior derecha aprieta Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

Abrí Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp.

En WhatsApp, verifica tu número de teléfono.

En la pantalla ‘Se encontró una copia de seguridad’, toca Restaurar.

WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

Para WhatsApp Plus: