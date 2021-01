WhatsApp: alerta por la filtración de números telefónicos en las búsquedas de Google

Un experto en seguridad informática dijo que también aparecen audios, aunque están encriptados.

En medio de la polémica que generaron las nuevas reglas de juego de WhatsApp, un especialista en seguridad informática señala que números telefónicos y audios de la aplicación se filtraron en simples búsquedas de Google. La falla afecta a la versión web del mensajero.

El experto Rajashekhar Rajaharia mostró en Twitter una captura de pantalla para dar cuenta de su descubrimiento. En el tuit señaló que esta es la tercera vez que WhatsApp tropieza con la misma piedra, refiriendo a anteriores filtraciones de datos de los usuarios en los resultados de búsqueda de Google.

15 Jan 2021, If you are using @WhatsApp Web, your Mobile Number and Messages are being index by @Google again. Don't know why WhatsApp is still not monitoring their website and google. This is 3rd time.#Infosec #Privacy #infosecurity #GDPR #Whatsapp #Privacy #Policy #Google pic.twitter.com/D6o1emxDgv

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) January 15, 2021