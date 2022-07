Wellbach : “Massa tiene una mirada donde las realidades de las provincias están incluidas”

Ricardo Wellbach consideró que el nuevo ministro tiene “fortaleza de vínculos con distintos sectores de la economía de la Argentina”. Además cuestionó que “hay gente en la política nacional que hace 20 años se echan la culpa”.

Desde ayer Sergio Massa es el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, desembarcando en el Gabinete nacional con un rol clave y de mucho poder, en una decisión tomada luego de intensas reuniones entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y tras la renuncia de la extitular de la cartera económica Silvina Batakis.

Entrevistado por FM 89.3 Santa María de las Misiones, el ministro coordinador de Gabinete provincial, Ricardo Wellbach, remarcó a modo general que “la etapa que estamos viviendo en nuestro país es muy compleja, de muchos cambios permanentes y fundamentalmente todos tenemos preocupación porque vemos las dificultades que hay y los problemas que tenemos como sociedad”.

Sin embargo consideró que con la asunción del nuevo titular de la cartera económica nacional “me parece que en este momento se genera alguna expectativa, como nos pasó a los misioneros cuando apareció en el escenario Daniel Scioli”, debido a que “la aparición de Sergio Massa también nos genera alguna expectativa porque lo conocemos, sabemos que tiene una mirada nacional, federal, una mirada donde las realidades particulares de las provincias estén incluidas”.

“Creo que Massa es un hombre que tiene una mirada sobre todas las provincias, además que la experiencia de todos los años en distintas áreas de gobierno le permitió tener un buen conocimiento del funcionamiento del Estado”, consideró y agregó: “Me parece que tiene fortaleza de vínculos con distintos sectores de la economía de la Argentina. Esperemos que esto permita que la inflación, que es el flagelo que está perjudicando al ciudadano común, se detenga”.

Consultado sobre si el cambio en el Ministerio de Economía provocaría un impacto negativo en las funciones de Juan Luis Manzur, jefe de Gabinete de Ministros, Wellbach remarcó que “ayer (por el pasado miércoles) los gobernadores respaldaron a Manzur. Por lo que uno ve desde lejos, un ministerio se va a dedicar un poco más a la gestión y a resolver los problemas de la economía, la producción y el desarrollo; y el otro desde el manejo del Gabinete puede hacer lo que ya venía haciendo, la parte de la política para seguir acercando las partes. Por lo que conozco tienen buena relación de trabajo”.

Por otro lado, cuestionó que “hay gente en la política nacional que hace 20 años se echan la culpa y eso no resuelve ningún problema. Mientras que existe una situación económica acuciante que ha sido responsabilidad no solamente de este Gobierno sino también del anterior que no pudo con la inflación y generó deudas”.

“Los otros componentes mundiales como las guerras o la pandemia son agravantes que no excluyen la responsabilidad que tenemos de enfrentar esto”, afirmó.

En relación a la convivencia de Massa con el presidente Alberto Fernández, el ministro provincial remarcó que “el gabinete tiene la responsabilidad de trabajar con el Presidente. Hay que sumar a mucha gente que conozca la función económica del país, escuchar a muchos, y resolver juntos entre los que tienen que tomar decisiones”.

En ese sentido recordó que en situaciones anteriores se trabajó con economistas que tenían “cheques en blanco” para tomar decisiones, siendo que “me parece que Massa asume con algunas condiciones porque considera que hay que tener un equipo, escuchar a los gobernadores y que el Presidente debe conducir el proceso pero escuchando a todos y no solamente al Ministro de Economía”.

“La política debe manejar la economía porque debe mirar los lugares más sensibles de la sociedad y no sólo a la macroeconomía”, sostuvo y añadió:

“Lo que veo ahora es que la idea es poner un equipo donde todos los sectores de la economía también intervengan. Tengo entendido que van a hablar con todos los sectores que hoy no están acompañando las decisiones políticas”.

Agilizar el paso en las fronteras

Días atrás el gobernador Oscar Herrera Ahuad mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, con el objetivo de avanzar sobre diversos mecanismos para agilizar los pasos fronterizos.

Al respecto, Wellbach resaltó que “Puerto Iguazú es el centro más importante de migración del país en este momento”.

“35.000 personas pasaron el último mes por Iguazú para ingresar al país. Mientras que en Ezeiza pasaron 17.000”, describió y amplió: “A los 35 mil hay que sumar 14 mil en Posadas. Por eso el movimiento migratorio de Misiones es muy fuerte en este momento”.

Pese a esto subrayó que “se plantea una problemática a largo plazo”, debido a que “se vienen haciendo parches, porque ante la demanda de gente se agrega más personal, pero cuando se agrega personal faltan casillas, y viceversa”.

Por ello, “lo que planteamos, sobre lo que se puede hacer ahora, es una reubicación de las casillas, fortalecimiento de los recursos humanos y alguna cuestión que tiene que ver con nuevas tecnologías para lograr agilizar el procedimiento”, apuntó.

Finalmente sobre el corredor internacional que solicitan desde la Cámara de Comercio, comentó que “es imposible trasladar los centros de frontera a otros lugares porque habría que cambiar la legislación nacional”.

“El país quiere mantener un sistema de seguridad diferente a lo que ocurre fuera de Argentina en zonas cercanas”, completó.

Herrera recordó que “acompañó a Misiones”

Consultado sobre los cambios en el Ministerio de Economía de la Nación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad recordó que “Sergio Massa acompañó a Misiones siempre en la incorporación del presupuesto sobre obras de la provincia”.

“Incluyó en los dos presupuestos de su presidencia a la zona aduanera especial, aportó para el Puerto de Posadas a través del ministerio de Transporte, también para la alianza Arsat y Misiones, y los programas con la provincia que estamos ejecutando vía Marandú”, indicó y añadió que con su gente desde Agricultura “nos facilitó muchos programas productivos y de desarrollo”.

“Hay varias cosas como para pensar que podemos estar mejor”, adelantó en relación a las buenas expectativas de trabajo con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

Fuente: Primera Edición