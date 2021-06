Ana Rosenfeld, su amiga y abogada, adelantó que si gana la disputa legal, la indemnización será donado para comedores infantiles.

Wanda Nara se hartó de Maxi López y a través de su abogada Ana Rosenfeld decidió recurrir a la justicia. En las últimas horas, su ex marido, le hizo un fuerte reclamo a través de las redes sociales por la imposibilidad de ver a sus hijos hace diez meses y eso habría desencadenado el enojo de la empresaria acusándolo de mentiroso.

“El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda”, será el argumento de la causa que encabezará Ana Rosenfeld por difamación que se hará en Argentina. Según información revelada por Laura Ubfal, el enojo de Wanda fue por “usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria”. También adelantó la abogada que la indemnización será donada para comedores infantiles.

El año pasado, la esposa de Mauro Icardi no solo le ganó el juicio por alimentos a su ex marido y padre de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, sino que consiguió que lo embargaran con cien euros por día, para así compensar los tres años de atraso en el pago. Dicha medida fue apelada por el jugador de FC Crotone de la Serie B de Italia, pero la Cámara Civil no le dio lugar y confirmó la multa. Es por eso que “ya están todas las propiedades de López embargadas para cubrir la multa”, según confirmó la letrada Ana Rosenfeld en su momento.

El juez consideró a Maxi López como un “deudor alimentario constante”. En ese entonces, Rosenfeld también explicó que el aporte de Maxi López para los gastos de los tres niños que tuvo con Nara “es mínimo”. “Por supuesto no tiene nada que ver con la cuota alimentaria pactada. Cuando se pactó esa cuota era en función de los chicos chiquitos y en ese momento iban al jardín de infantes”, explicó la abogada. “La necesidad de los chicos chiquitos no es la misma que las necesidades de los chicos cuando van creciendo. Con el consentimiento de Maxi López, los hijos de Wanda hacen un montón de actividades extracurriculares como fútbol, equitación y otras, que las está bancando Mauro”.

Lo que aún está sin resolverse es la situación de la casa de Santa Bárbara. Mientras que Maxi López quiere venderla para así pagar su deuda, Wanda la quiere para que quede como patrimonio de sus tres hijos.

EL POSTEO DE LA POLÉMICA

El domingo, en ese día especial para aquellos que cumplen el rol de padres, López aprovechó la ocasión para volver a hacerle un fuerte reclamo a su ex, esta vez por no permitirle ver a sus tres hijos en común hace más de diez meses. “Feliz día del padre a todos los padres del mundo”, empezó diciendo el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una foto con sus tres hijos frente a la torre Eiffel”, comenzó su descargo el deportista.

“Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”, agregó en su mensaje, hablándole claramente a su ex esposa.

Finalmente, cerró con unas palabras para sus hijos: “Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”. Los niños pasaron este día del padre en Italia, más precisamente en la casa de campo que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi en las afueras de Milán. Además, allí celebraron el cumpleaños de la mamá del futbolista del PSG junto a sus sobrinos y Nora Colosimo, la mamá de la empresaria.