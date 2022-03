“Wado” de Pedro: “La deuda caga la vida como a mi me cagaron la vida los milicos”

El Ministro del Interior pidió un “Nunca más” del endeudamiento externo, se mostró optimista sobre la interna del Frente de Todos y cuestionó a los medios por el acuerdo con el FMI.

Eduardo “Wado” de Pedro, ministro de Interior de la Nación, pidió un “Nunca Más” de la deuda externa, que, a su entender “le caga la vida a la gente como a mí me la cagaron los milicos”. El funcionario también habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que detonó una nueva interna pública en el Frente de Todos y se mostró optimista respecto al futuro del espacio oficialista.

De Pedro estuvo presente este jueves 24 de marzo, Día de la Memoria, en la columna de La Cámpora que marchó hacia Plaza de Mayo. Junto a Máximo Kirchner y otros dirigentes, su presencia fue significativa ya que la agrupación juvenil es uno de los espacios oficialistas que repudia el acuerdo con el FMI, eje central en la crisis entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, el ministro se mostró optimista respecto a la resolución de esa interna. “Lo veo como una discusión dentro de un frente político que tuvo, quizás, una visión distinta sobre cómo resolver un problema que dejó Macri, Cambiemos, Larreta y Vidal, que tiene que ver con el sobreendeudamiento de la Argentina”, expresó De Pedro este sábado 26 de marzo en diálogo con Jorge Rial en Sobredosis de TV (C5N)

Con la mira puesta en el macrismo y sus culpas por el préstamo tomado en 2018, el dirigente retomó una de las frases semanales de Alberto Fernández y confió en que la coalición encuentre un canal para transitar sus diferencias. “El Presidente es quien toma las decisiones y su cargo no es colegiado, como dijo él y yo coincido. No tengo dudas de que vamos a encontrar en el Frente de Todos la forma de coordinar un diálogo. Hay una exageración con estas cuestiones porque es funcional a que no se hable del desastre que dejó Macri”, analizó.

De Pedro también apuntó contra los medios al manifestar que hay un deseo de ver como se resuelve el problema de la deuda y no en cómo se generó. El último viernes, el directorio del Fondo aprobó el acuerdo con Argentina.

Por otro lado, el militante de derechos humanos reclamó un “Nunca Más” para la deuda externa, similar al de los delitos de lesa humanidad.. “El nuevo Nunca Más debería ser el nunca más a la toma de deuda, que hipoteca generaciones futuras y que caga la vida como a mi me cagaron la vida los milicos”, dijo, en referencia a la muerte de su madre durante la última dictadura cívico-militar en manos de oficiales de las fuerzas armadas.

Qué dijo “Wado” de Pedro sobre el acuerdo con el FMI

A diferencia de la agrupación donde pertenece políticamente, De Pedro enfatizó su postura a favor del pacto de refinanciación con el FMI porque “evita una catástrofe en lo inmediato” y es una “solución”, como había declarado el 5 de marzo en una gira desde España.

“Yo dije mi postura pero pongo eje en quienes son los responsables y quienes tienen que pagar la deuda. No puede ser que la joda o la timba financiera que benefició a un pequeño grupo tenga que ser pagada por todos los argentinos por igual, hay que poner eje en como seguir reconstruyendo la Argentina”, afirmó.

Además, aseguró sobre la deuda con el Fondo que “el 50 % de la población piensa que la tomó el gobierno actual” y llamó a Juntos por el Cambio a tratar los problemas actuales “sin mezquindades, sin poner palos en la rueda, sin querer que al gobierno le vaya mal porque al gobierno no le va mal sino a la gente”.

Qué dijo “Wado” de Pedro sobre los dichos de Mayra Mendoza

Durante la marcha del 24 de marzo junto a La Cámpora, la intendenta de Quilmes dejó entrever uno de los principales problemas que atraviesa a la gestión de Alberto Fernández: la pobreza. “Somos un gobierno peronista, y nos sentimos incómodos viviendo con 50% de pobreza”, afirmó la mandataria.

Al respecto, De Pedro dijo que el dato es fáctico pero volvió a centrarse en el anterior gobierno. “Pongo foco en el gobierno que nos dejó Macri con una deuda que va a comprometer a generaciones de argentinos y argentinas”, manifestó. “Lo que dice Mayra es muy cierto pero lo estamos resolviendo”, dijo De Pedro.