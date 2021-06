Viviana Saccone volvió a lucirse en La Academia

Luego de la compleja presentación de Karina “La Princesita”, que incluyó una previa a todo emoción y una devolución a puro enojo, llegó el turno de Viviana Saccone. Junto a su compañero, Tito Díaz, la reconocida actriz presentó su propuesta para la música disco en la cuarta ronda de “La Academia”.

Tras ver la presentación de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (7). “Me gusta mucho este equipo. Viviana viene, con todo el profesionalismo, a ensayar toda la semana. Y eso se nota. Ella es una figura y no se le caen los anillos por venir, bailar y escuchar las devoluciones. En el medio, perdieron la onda y después la recuperaron; eso es oficio. Me gustó mucho”.

“La coach, Lorena Portillo, la hace lucir a Viviana, y ella se entrega en cada ritmo. Siempre la vemos distinta. Me encanta que se divierta. Y se ve que su compañero le contagia su fuerza. Me gustó el movimiento de cabeza y la suavidad de los trucos. Un placer verlos en la pista”, sumó Pampita (7).

Jimena Barón (6) coincidió: “Lo versátil que es Tito es espectacular. Cada ritmo es una persona distinta. Es un placer verte. Soy fan de este equipo, me encanta tenerla a Vivi acá. Está lúdica y se divierte. No es la noche que más me encantó. Estuvo a full la actriz, pero en los planos largos le faltó magnitud. Estuvo flojo el baile, me hubiese gustado más truco”.