Viviana Saccone: “Vivo mi sexualidad sin prejuicios”

Íntima, la actriz habla de amor, de su paso por Tinder, de la maternidad con hijas adolescentes y de sus complejos

Transité la pandemia con las mismas limitaciones de la mayoría y tuve que reinventarme”, cuenta Viviana Saccone (53). La reinvención de la que habla implicó dar clases de teatro por Zoom e incursionar en la conducción de un programa en Radio con Vos. “No me gusta quedarme quieta”, admite la actriz, que pasó casi sin escalas de “la inactividad absoluta” del inicio de la cuarentena a “arrancar con todo, de golpe”, porque se sumó al reality de baile La Academia, de Marcelo Tinelli, comenzó la grabación de la miniserie Privier y mantuvo giras por las provincias todos los fines de semana con la obra Divino divorcio. “Trabajaba de lunes a lunes y, aunque fue un ritmo intenso, estoy muy agradecida”, asegura Viviana que, para el cierre de esta edición, ya estará instalada en Villa Carlos Paz, donde el 28 de diciembre estrena Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari, en el teatro Melos. “Me encanta poder volver a trabajar con José María. En 2008 hicimos la obra En la cama, y después me llamó para otros proyectos, pero por nuestras agendas laborales no coincidíamos. Y cuando fui a ver Sex dije: ‘Guau, yo quiero estar acá’. Me copa que busque romper con el tabú de lo sexual, que todavía existe”, le dice a ¡HOLA! Argentina mientras inaugura el verano en la pileta del Hotel Madero, en Buenos Aires. “Trato de vivir relajada y agradecida por sentirme bien. No tengo complejos con mi cuerpo. Esto no quiere decir que me guste todo, pero tengo una edad en la que no queda otra que aceptar el paso del tiempo. No es fácil y todos los días no son iguales… A veces me gusto más; otras, un poco menos, pero siempre me enfoco en disfrutar el hoy. A lo otro trato de no darle demasiada trascendencia”, explica.

–Hablabas del tabú de lo sexual, ¿te afectan esos tabúes?

–Vivo mi sexualidad de la manera más auténtica posible, y busco disfrutarla sin prejuicios respetándome a mí y al otro. Trato de no estar donde no me siento cómoda. Es algo que fui aplicando en todos los aspectos de la vida.

–¿Es una filosofía?

–¡Totalmente! Me encanta derribar prejuicios, lo tomo como un crecimiento personal. Es un tema que tengo presente y lo hago consciente a la hora de opinar, observar. Entonces, si me encuentro prejuzgando sobre algo, trato de no hacerlo. Y, por otro lado, hace años que no me detengo en la mirada ajena, porque tengo en claro que no es más que una subjetividad y no es la verdad de nada. Busco ser auténtica conmigo y con mis sentimientos.

En traje de baño, luce con orgullo un gran tatuaje en la espalda que a los lados tiene los nombres de sus hijas, Serena y Alegra. Se lo hizo en 2018, “después de desearlo durante años, pero me frenaba que muchos me decían que siendo actriz no me convenía… hasta que en un momento ya no me importó más”, revelaPilar Bustelo

“Tuve un brevísimo paso por Tinder una vez que Diego Ramos me lo descargó. Nunca lo usé y ya lo borré. No me divierte conocer gente por ver una foto con un buen lomo”, revelaPilar Bustelo

EL AMOR FLUYE

Madre de Serena (16) y de Alegra (18) –de su relación con el director teatral y cinematográfico Federico Palazzo– asegura que, desde el final de su matrimonio en 2008, no volvió a convivir en pareja. “Simplemente, no se dio. No me pongo reglas de cómo debería ser en el amor, como decidir de antemano si es o no con ‘cama afuera’. ¡En el amor me da fobia de sólo pensar en normas estrictas! Prefiero dejarme llevar por lo que voy sintiendo”, revela Viviana, que se reconoce “desprejuiciada en el amor, como en todos los aspectos de mi vida”. Durante tres años y hasta 2018 estuvo de novia con Santiago García Rosa, un joven veinticinco años menor que ella; el último amor que presentó fue el actor y DJ Aitor Miguens, el año pasado, y ahora, sin precisar más detalles, asegura que su estado sentimental es “feliz”.

–¿Fue cierto el rumor de romance con tu bailarín de La Academia, Tito Díaz?

–No, nada que ver. Tenemos la mejor onda desde la camaradería y la gente se armó una novela, pero jamás pasó algo. Con Tito y Lore (Portillo, su coach) generamos una linda amistad y les tengo mucho cariño.

–A la hora de conocer gente, ¿te animaste al Tinder?

–Tuve un breve, o más bien brevísimo, paso por Tinder una vez que Diego Ramos me lo descargó en un ensayo en La Academia. Él me eligió un par de tipos que le parecieron lindos y ahí quedó… Nunca lo usé y ya lo borré porque me ocupaba lugar en el celular al divino botón. No me divierte conocer gente por ver una foto con un buen lomo… No me provoca el deseo. Tiene que haber algo previo que me despierte las ganas de conocer. Tengo amigos que están en pareja hace años a través de aplicaciones y es lo que se viene, pero a mí no me gusta.

–Preferís que el amor nazca en otros ámbitos.

–Sí, pero no es que estoy buscando pareja, tampoco. Es un estado que me encanta cuando las condiciones están dadas y, si se da naturalmente, es bienvenido. Me gusta el estado del enamoramiento y lo vivo con felicidad, pero sucede cuando sucede.

La actriz pasará el verano en Villa Carlos Paz con sus hijas Serena (16) y Alegra (18), porque actuará allí con la obra Sex, viví tu experienciaPilar Bustelo

Viviana Saccone junto a sus hijas Serena (16) y Alegra (18), fruto de su matrimonio con el director teatral y cinematográfico Federico Palazzo, de quien se separó en 2008. “Mis hijas siempre fueron mi prioridad, y las veces que estuve en pareja se alegraron porque me vieron bien y contenta”, asegura

–¿Cómo se toman tus hijas adolescentes tu vida amorosa?

-Creo que en un punto les gustaría que estuviera en pareja, así las dejo más tranquilas. [Se ríe]. Es una suposición mía, nunca me lo dijeron. Tenemos un muy lindo vínculo que trato de hacer crecer generando encuentros y espacios de diálogo. Están en una edad en la que van ganando más autonomía, a veces se plantan con sus pensamientos y te dicen sus motivos, y yo trato de entenderlas, sigo poniendo límites, porque soy su mamá, y busco estar presente y acompañarlas. Mis hijas siempre fueron mi prioridad y las veces en que estuve con alguien se alegraron porque me vieron bien y contenta.

–¿Acostumbrás hacer balances de fin de año?

–No siempre, pero este año fue muy intenso a nivel laboral y personal, con una mudanza en medio de tanto trabajo, y me sorprendió que pude con todo. En La Academia no sabía si iba a estar a la altura del baile y siento que respondí muy bien y hasta llegué mucho más lejos de lo que hubiese imaginado. Me fui de gira de teatro por el interior, grabé una serie… ¡estoy muy agradecida! Y ahora me sumé a Sex, que es como una fiesta. Tengo ganas de estrenar la obra, y también de descansar un poco durante el día en Carlos Paz, aprovechar para pasear y pensar qué voy a hacer cuando me tome vacaciones… porque te dije que soy muy inquieta, pero está bueno parar un poco para recargar energías.

Después de un año en el que bailó a diario con el reality La Academia, Viviana desea mantener alguna disciplina de baile como parte de su rutina. “Ahora, como no puedo ser muy constante con las clases, hago gimnasia localizada en casa y me mantengo activa”. Pilar Bustelo

Por Marina Cociffi