Viñuales presentó el programa “EntreLazadas”

Hoy se cumplen 5 años del primer “Ni una menos”, la marcha que dio inicio al movimiento de mujeres en nuestro país. Desde mi lugar quiero expresarles a todas mi respeto y apoyo en este difícil camino y contarles una iniciativa que emprendimos. Debido a que muchas mujeres vulnerables necesitan hacerse de recursos para salir adelante y gracias a la gran cantidad de donaciones de ropa que recibimos, surgió “EntreLazadas” una iniciativa con sede en el Local de @encuentroperonistaoficial que busca fortalecerlas. Hoy Eva de Santa Catalina, Erica de La Cava de Fiorito, Mirian de San José y Norma de Santa Marta dieron el primer paso de este camino. Ellas recibieron ropa, accesorios y zapatos para generar un ingreso en sus hogares. Esta iniciativa implicó un trabajo enorme de clasificación y orden de Lili y Alejandra y la responsabilidad y organización de @tamarafrontini y Ayelén para seguir de cerca cada lazo entre mujeres trabajadoras que unidas, sin dudas, formarán una trama de amor y solidaridad. En la estrategia que diseñó @minsaurralde_ , el Estado Municipal tiene un rol fundamental con sus recursos y presupuesto durante la cuarentena como también es articular la solidaridad entre los lomenses, hacerlos conocerse y vincularlos y hoy, fue un día clave para ello. Agradezco enormemente a todos los vecinos y vecinas que nos confiaron sus donaciones pudiendo haberlo hecho a través de cualquier otra institución. Esto recién empieza y es posible que estas 1800 prendas donadas sean el inicio de algo mucho más grande. @del.evangelina