Vilma Ibarra sobre el silencio de Cristina: “Cada vez que quiso decir algo lo dijo”

La secretaria legal y técnica confía en que el Congreso validará el acuerdo con el FMI, envía un mensaje a los díscolos del oficialismo y se refiere al silencio de Cristina Kirchner

-¿Qué representa el acuerdo para el Gobierno?

-Representa la posibilidad de tener un momento bisagra, que podamos tranquilizar la macroeconomía, ordenarla y llevar adelante el fortalecimiento de la recuperación económica. Es la posibilidad del despegue.

-Usó la palabra bisagra, despegue… ¿Empieza, ahora sí, el gobierno de Fernández?

-No hay excusas. El gobierno de Alberto Fernández ya arrancó. De hecho, en el primer año pudimos renegociar la deuda con los tenedores de bonos. Tuvimos una pandemia y claro que el gobierno se hizo cargo de una situación que ha creado problemas económicos, sociales y de salud en el mundo. Sí arrancó, pero con condiciones muy desfavorables y con el FMI esperándonos con las cuentas que había que pagar.

-¿No fue un error haber llegado hasta este punto con la negociación sin terminar?

-Fue un acuerdo muy complejo. Recordá la velocidad con la que nos endeudaron en más de 50.000 millones de dólares, eso lo hicieron rápido. El FMI tiene una historia en el mundo, todas las renegociaciones con el Fondo han tenido obligación de reformas previsionales, laborales, del Estado. Nosotros dijimos que íbamos a hacer una negociación para que eso no estuviera, para que no hubiera ajuste. El Frente de Todos nunca fue la opción del default.

-Sin embargo, hay una porción del FdT señala que el acuerdo esconde un ajuste. ¿Qué responde?

-Sabemos que hay cuestionamientos, el presidente del bloque renunció [por Máximo Kirchner]. Sabemos que hay diferencias y tensiones. Tenemos algún sector de nuestra fuerza que no se siente cómodo con un acuerdo porque no le gusta lo que representa el FMI. Adhiero, el Presidente también adhiere. Nosotros no trajimos al Fondo, ya estaba en la Argentina.

-¿Considera injustos los cuestionamientos de Máximo Kirchner?

-No los comparto, claramente. Pero tenemos una coalición en la que tenemos diferencias, tensión y acuerdos. Máximo Kirchner no se retiró de la coalición. Dio un paso al costado y se eligieron autoridades del bloque que, junto con Sergio Massa, que ha demostrado ser un gran presidente de la Cámara, en ese marco tenemos autoridades de bloque alineadas con la política del gobierno.

-¿Está el número para aprobarlo en el Congreso?

¡Sí! Yo creo que sí, tengo plena confianza.

-Si fracasa, ¿hay un plan B?

-Es muy sencillo, negociamos un acuerdo sin ajuste. Vamos a tener ley. El Frente de Todos nunca fue la opción del default. Nadie en el Frente de Todos trabaja por el default, lo mismo una gran parte de la oposición. No había otra opción.

-¿No hace falta?

-Vamos a tener ley porque no hay opción para la Argentina. Es una responsabilidad institucional del Congreso. Ahora tiene que hacer su parte el Congreso.

-Ya hubo antecedentes, como el rechazo del presupuesto. ¿No le preocupa?

-Eso fue un muy mal antecedente. Pero lo dijo muy bien el Presidente ante la Asamblea Legislativa, gobernar implica responsabilidad. No vamos hacer ajuste.

-¿Qué significaría para el Gobierno una aprobación rápida?

-Despeja la incertidumbre que ha generado muchísimos problemas. Les entregamos hasta el último documento, acá no hay un documento reservado. El Poder Ejecutivo cumplió con lo que dijo que quería hacer. Ahora el Congreso tiene que estar a la altura de la responsabilidad histórica que le toca. Nadie quiere un default.

-¿Cómo se explican las diferencias internas dentro del FdT? En los últimos días La Cámpora volvió a manifestar su rechazo.

-Algunos buscan una diferenciación. Al Fondo no lo trajo Alberto Fernández y nosotros hicimos la denuncia para que se investigue la legitimidad de la deuda. Algunos sectores pueden jugar algún nivel de diferenciación, pero al final del día el Frente de Todos fue elegido para gobernar y el Presidente está gobernando.

-¿Cómo interpreta el silencio de Cristina Kirchner?

-Creo que cada vez que quiso decir algo lo dijo. Cristina es una persona que conoce la responsabilidad de gobernar. No le gusta el FMI, pero sabe en la situación que se encuentra la Argentina. Y sabe lo que es un ajuste, por eso sabe que es un acuerdo con un acreedor poderoso y que no tiene ajuste. Está haciendo lo que tiene que hacer una vicepresidenta de un gobierno que está atravesando uno de los momentos más significativos.

-Desde el Gobierno hablan de que la economía se está recuperando mientras todas las encuestas hablan de hartazgo y malestar social. Hay una disociación entre los números que dan y lo que percibe la gente. ¿Cómo se explica eso?

-No hay que enojarse con los hechos, venimos de cuatro años muy malos. A los dos años de Macri, se sumó la pandemia. Estamos viendo lo que deja una pandemia, todos vimos alterados los ingresos, nuestra vida cotidiana, la relación con los afectos, la pasamos muy mal los argentinos. Es difícil sentir que es un momento optimista, incluso entre los que están bien económicamente. Ese es el contexto en el que gobernamos.

Por Santiago Dapelo – LN