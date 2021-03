Vilma Ibarra: “El camino de equidad de géneros no tiene vuelta atrás”

La secretaria legal y técnica habló con Telam en las vísperas del 8M y llamó a “trabajar para que la Justicia incorpore la perspectiva de género”.

-T: ¿Qué representa hoy ser mujer y gestionar desde un cargo público?

-Vilma Ibarra: Como en la mayoría de los ámbitos, empresariales, sindicales, judiciales y también políticos, las mujeres tenemos menos participación que los varones porque históricamente se ha reservado el ámbito privado y las tareas de cuidados para las mujeres y el ámbito público para los varones. Es un largo camino revertir esta situación. Nuestro gobierno tampoco escapa a esa realidad, pero el Presidente ha convocado a muchas mujeres, de prestigio y trayectoria, y les ha dado responsabilidades. Esas mujeres trabajan cada día en las tareas asignadas y también en la ampliación de derechos y en achicar la brecha que existe entre varones y mujeres. Yo soy la primera mujer en ocupar la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Estoy convencida de que este camino de equidad de géneros no tiene vuelta atrás. Aunque somos conscientes de lo mucho que falta recorrer. Nuestro gobierno está comprometido con ello.Y gestionar como parte de este gobierno y en este tiempo histórico representa una oportunidad y una responsabilidad enorme para ampliar y avanzar en esa agenda y en políticas para el fortalecimiento social y cultural de una sociedad que no tolere ni conviva pasivamente con las violencias que produce el machismo.

-T: ¿Qué avances y qué deudas quedan pendientes en esta materia?

-V.I.: Ser parte del gabinete de un gobierno que tiene en su agenda la construcción de una sociedad más justa e igualitaria me da la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad, de trabajar para que estos derechos, negados durante tanto tiempo, se conviertan en una realidad. Tenemos que trabajar para que la justicia incorpore la perspectiva de género, para que la paridad de género en todos los ámbitos sea efectiva, para implementar políticas consistentes a fin de erradicar las violencias contra las mujeres y contra los colectivos LGBTI, entre otros desafíos. La brecha salarial entre varones y mujeres es una realidad: hay más mujeres que varones en situación de pobreza y aún existe discriminación respecto de las mujeres y de los colectivos LGBTI. Es necesario seguir trabajando desde las distintas áreas de gobierno para erradicar estas desigualdades. En los cargos de gestión no estamos exentas de esas desigualdades y prácticas que están tan arraigadas socialmente: hay modos y comportamientos que están tan naturalizados que a veces ni siquiera son notados. Por ejemplo, reuniones de toma de decisiones en las que no hay ninguna mujer, o voces que parecen tener más peso que otras debido a su género. El aporte de la mirada feminista en la política es necesario para hacer efectivos estos cambios.

“Hay actores del Poder Judicial con responsabilidades en la no prevención de los femicidios”

“Necesitamos abordar un profundo cambio en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad. Hay actores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad que tienen marcadas responsabilidades en que los femicidios no sean prevenidos y las mujeres que denuncian no cuenten con un apoyo estatal efectivo”, señaló la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en otro tramo de la entrevista con la agencia Télam.

Para la funcionaria, en la erradicación de los femicidios “hay medidas efectivas a tomar, pero necesitamos involucrar a todos los poderes, de todas las provincias”.

En ese sentido, la funcionaria recordó la decisión política del gobierno nacional de definir y promover políticas de Estado desde el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios, conforme señaló el presidente Alberto Fernández en su reciente discurso ante la Asamblea Legislativa.

-Télam: ¿Cuáles fueron las políticas que permitieron avances en la equidad de género?

-Vilma Ibarra: Empezamos el 2021 con un logro enorme que fue la aprobación y promulgación de la ley 27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una demanda histórica del movimiento de mujeres que se logró con años de lucha y una firme convicción política de esta gestión. Ahora nos queda el largo camino de garantizar el cumplimento efectivo de la ley en todo el territorio nacional. Para eso contamos con dos áreas fundamentales, que están a cargo de mujeres muy comprometidas con su trabajo y con el feminismo: una es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la otra es la recientemente nombrada ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Somos muchas las mujeres, y vale señalar que se trata de mujeres y personas LGTBI con posiciones feministas, que ocupan cargos en esta gestión. Los desafíos son múltiples porque, a pesar de los enormes avances de los últimos años, las desigualdades en el ámbito laboral, económico, social, doméstico y demás siguen existiendo. Esas desigualdades conforman una cadena de violencias machistas que terminan en su expresión más terrible: los femicidios.

Terminar con las muertes de mujeres por razones de género no es algo que vamos a conseguir de un día para el otro, pero es algo en lo que debemos trabajar día a día. Las distintas áreas de gobierno están trabajando en forma mancomunada para prevenir y erradicar estas violencias extremas. El Presidente ha dicho ante la Asamblea Legislativa que este tema para él debe constituir una política de Estado y ha convocado a las provincias para trabajar y comprometerse en el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios.

Necesitamos, también, abordar un profundo cambio en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad. Hay actores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad que tienen marcadas responsabilidades en que los femicidios no sean prevenidos y las mujeres que denuncian no cuenten con un apoyo estatal efectivo. Muchas veces vemos que integrantes de las fuerzas de seguridad cometen femicidios con sus armas reglamentarias. Hay medidas efectivas a tomar, pero necesitamos involucrar a todos los poderes, de todas las provincias.

No es posible prevenir, investigar y sancionar femicidios si jueces y jueza, fiscales y fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias no incorporan la perspectiva de género y dan cuenta de los hechos de violencia. No puede haber espacio para jueces y juezas, fiscales y fuerzas de seguridad que no actúan ante los femicidios o, peor aún, que los apañan.