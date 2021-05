Vila y Trotta inauguraron un jardín de infantes

La Directora General de Cultura y Educación bonaerense, junto al ministro de la cartera educativa de la Nación, encabezaron la inauguración de las obras de un jardín de infantes y de una escuela que había resultado destruida tras un incendio. “Recuperar el sendero de la inversión en infraestructura escolar fue la primera definición que tomamos”, explicó la funcionaria.

Luego de una reunión de trabajo realizada en la sede municipal para avanzar en acciones de fortalecimiento del sistema educativo en el distrito, se dirigieron a la sede de la Escuela Primaria 2, ubicada en el barrio Vattuone de Burzaco. Allí, la Provincia junto al municipio y al Consejo Escolar, reconstruyó 3 salones, una galería y el SUM, que habían quedado destruidos por un incendio en junio de 2020. También fue reparado el techo y se renovó la totalidad de la instalación eléctrica, la instalación completa en los sanitarios, la cocina, cielorrasos, cambio de aberturas y revoques.

“Recuperar el sendero de la inversión en infraestructura escolar fue la primera definición que tomamos”, explicó Vila. “Pero hacer obras no solo implica dinero. Traducir esa decisión en concreción de obras requiere de un esfuerzo mucho más grande. Y que esa obra atienda las necesidades priorizadas por la comunidad requiere un compromiso todavía mayor. Porque supone un diálogo permanente entre los diversos niveles del Estado, el equipo de inspección, los estudiantes y las familias. Estamos orgullosos de lo que articuladamente somos capaces de construir, incluso en momentos tan difíciles como los que nos toca vivir. Almirante Brown tiene más de 77 obras de escuelas, que llevamos adelante a un ritmo muy rápido y con un esfuerzo mancomunado entre el municipio, la Nación y la Provincia”, finalizó.

Por su parte, Trotta detalló: “Hay que priorizar la inversión del Estado, como lo venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires con Axel y Agustina, en la construcción de escuelas de educación inicial. La inversión en construcción de jardines de infantes creció un 709%, porque todos sabemos que cuando un niño y una niña ingresan al jardín, están entrando no solo en un espacio de cuidado, sino que están ingresando a un espacio de transformación social, de aprendizaje, de descubrir el futuro. Desde esa edad temprana estamos construyendo una trayectoria educativa que cambiará la herencia intercultural de exclusión que ha estado presente tanto tiempo en nuestro país”.

Seguidamente, visitaron el vacunatorio ubicado en el Polideportivo Municipal. En este distrito ya se vacunaron más de 100 mil vecinas y vecinos. Cabe recordar que docentes y auxiliares de la Educación están dentro de la población priorizada, y en estos días están recibiendo nuevos turnos a través del correo electrónico y la app VacunatePBA.

Finalmente, se realizó el acto de inauguración del nuevo edificio del jardín de infantes 963, una obra paralizada en 2019 que fue reiniciada en julio de 2020 y finalizada en estos días.

El nuevo edificio cuenta con una superficie cubierta de 416 m2 sobre un terreno de 2.100 m2. Recibirá a más de 200 niños y niñas del nivel inicial en cuatro salas con su correspondiente batería de sanitarios, un salón de usos múltiples con sala de música, un sector de lectura, un área para la dirección y secretaría, sala de preceptoría, portería, sanitario de docentes adaptado para personas con discapacidad, cocina y sala de máquinas. El jardín cuenta también con un patio descubierto, para su uso recreativo y educativo, que se conecta directamente con las aulas.

Allí, la titular de la cartera educativa bonaerense dijo: “Es mucho lo que tenemos que hacer. Y lo estamos haciendo paso a paso, con todas y todos. El sistema educativo de nuestra Provincia está haciendo un esfuerzo grande, comprometido, serio, participativo y profesional para establecer las prioridades y para que la pandemia no nos detenga. Eso nos alegra, nos conmueve y nos alienta. Nos permite reconocer lo que somos capaces de hacer. No es la escuela que conocemos ni la que queremos, pero nos enorgullece saber que estamos ahí para nuestras chicas y chicos, buscando la forma de recrear la continuidad pedagógica no presencial, haciendo todo lo posible para ganarle al virus y mantener la presencialidad en cada lugar donde la situación sanitaria lo permita”.

Seguidamente, el ministro Trotta agregó: “No dudamos de la decisión que estamos tomando de cuidar a nuestra comunidad educativa. Como no dudamos en aprovechar cada ventana de oportunidad para que nuestros chicos estén en la escuela, porque la escuela es irremplazable. Tenemos que seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado, y el camino es a partir del trabajo mancomunado de todos y todas”.

Por su parte, el jefe comunal, Mariano Cascallares, expresó: “en medio de la pandemia, desde Almirante Brown seguimos trabajando junto a la Nación y la Provincia para mejorar la infraestructura escolar y fortalecer a la Educación Pública”.