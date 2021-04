Verónica Soldato, la ex mujer de Horacio Cabak: “Él trajo esta basura a la casa; yo no me voy a arreglar, me valoro”

La madre de los tres hijos del conductor de “La jaula de la moda” aseguró que no hay vuelta atrás en su relación y fue contundente al referirse a quien fuera su pareja por 27 años.

“Es cualquiera lo que está pasando. Hoy no pensaba hablar de nada, pero está dando vuelta en todos lados y ya es cualquier cosa. Mañana me van a inventar con Susana Giménez, pasado con Mirtha Legrand… Están diciendo cualquiera. No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva, más allá de haber trabajado juntos”, dijo anoche Horacio Cabak en Polémica en el Bar, luego de que comenzaran a circular rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la ex de Diego Maradona. También se señaló a su vestuarista como una presunta tercera en discordia en su matrimonio con Verónica Soldato.

Esta mañana, la ex esposa del conductor de La jaula de la moda volvió a hablar a través de Ángel de Brito, y fue contundente al asegurar que no hay vuelta atrás en la relación: “De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada. No quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me mete los cuernos, por eso no me voy a arreglar con Horacio”, dijo Verónica.

“Acá él lo tuvo todo y eligió eso. Ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro y cada cosa que dicen las angelitas (por las panelista de LAM) es lo que pasó y lo que siento. Yo quise que se supiera todo esto”, reconoció.

Al respecto, sobre los motivos que la llevaron a hacer pública la ruptura, explicó: “Quise que se supiera para no quedarme con la angustia, porque si no, él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí. Él es el culpable, él es el que trajo esta basura a la casa”. Además, pidió: “Me parece bien que se saque la careta de la cara y explique qué pasó. No lo odio. No puedo odiarlo todavía. Lo que más me preocupa son los chicos”.

La noticia del distanciamiento la dio a conocer el mismo conductor de Los ángeles de la mañana el lunes, luego de que Soldato se lo confirmara. Según le contó, había encontrado chats comprometedores de Cabak con varias mujeres. Incluso en uno de ellos hablaban de hacer una reserva en un hotel.

Verónica y Horacio se conocieron en 1994, él era modelo y ella booker, pero no fue el trabajo lo que los acercó sino un amigo en común que los invitó a su casa. Rápidamente empezaron a convivir y luego se enamoraron, según Cabak contó en una entrevista.

Nunca se casaron ni lo sintieron como una necesidad aunque alguna vez ella lo sugirió. Casi una década después de conocerse decidieron sellar su amor con un hijo. El camino no fue fácil, y tras varios meses de búsqueda y de un tratamiento de estimulación ovárica nació Ian, que hoy tiene 18. Al año y medio decidieron que no querían que su hijo se quedara sin hermanos y emprendieron una nueva búsqueda. En agosto del 2005 nacieron los mellizos Alan y Chlóe.

El domingo, luego de que Cabak fuera dado de alta tras 12 días de internación por una complicación en su cuadro de coronavirus, a Verónica se le rompió el teléfono. El conductor le prestó un aparato que ya no usaba. Fue en ese momento en el que habría encontrado los chats comprometedores.

Durante los 27 años que duró la relación, Verónica mantuvo el bajo perfil. Casi no iban juntos a eventos y solo se la vio en unas pocas entrevistas que la familia dio. Ahora, decidió romper el silencio y contar su verdad.