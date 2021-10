Verónica Ojeda difundió un polémico audio de Matías Morla hablando de Maradona

En Nosotros a la Mañana compartieron la fuerte descripción que hizo el letrado sobre el entorno del Diez, los últimos días de vida. Mirá el video.

A casi un año de la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda difundió un polémico audio de Matías Morla, en el que el abogado dio polémicos detalles del entorno del Diez y se refirió a su delicado cuadro de salud, en los últimos días de vida en la casa que ocupó en Tigre.

“Este es un audio que me envió Verónica Ojeda de Morla, no es que lo estamos robando. Es de cómo hablaba Morla de Maradona en ese momento”, enunció el periodista Ariel Wolman en Nosotros a la Mañana, listo para darle play al audio del letrado.

“Hola, querida, ¿cómo estás? Mirá, Negra, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Que le den vino, que le den marihuana. ¿Qué querés que te diga? Ya se lo dije cuarenta veces, le estoy mandando un médico, ya notifiqué a las hermanas… Ese es el primo de Rocío, que está prófugo“, comenzó diciendo Morla, poniendo en escena a Charly y a Oliva.

Luego, continuó: “No sé qué hacer, Diego también elige estar con él. Yo lo hice mierda en privado, cuatrocientas veces, y sigue eligiendo estar con él”.

Preocupado por la salud de Maradona, el letrado agregó: “Por supuesto que me gustaría más que esté un hombre que le de un té y que le hable de cosas lindas. No que esté Rocío, en pedo, marihuana, quilombo. Pero, más que avisarle a las hermanas y al médico, me supera la situación”.

Antes de concluir el fuerte audio que le mandó a Verónica Ojeda, describiendo lo que ocurría en Tigre con Diego Maradona, Matías Morla apuntó: “Ayer me llamó (Diego), estaba perfecto a la mañana y roto a la tarde. Esto amerita que lo hablemos en persona. Si querés después nos juntamos y hablamos. Pero estoy en desacuerdo con que esté un tipo ahí dándole alcohol. Soy el principal perjudicado”.

“Cada vez que sale diciendo cosas con alcohol, me como una baja de la imagen. Lo económico ya me chupa un hue… Pero me como críticas y lo que más quiero es a Diego”, decía el abogado, antes del triste final de Maradona y mientras la Justicia averigua responsabilidades en la muerte del Diez.