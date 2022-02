Verónica Lozano contó los detalles de su accidente: “Estoy viva de milagro”

La conductora de Cortá por Lozano recordó los detalles de su caída de la aerosilla en Aspen.Mirá el video.

Este fin de semana se viralizó un video que muestra la tremenda caída de siete metros que sufrió Verónica Lozano desde una aerosilla durante sus vacaciones en Aspen, por la que fue internada durante varios días.

La conductora habló con Paula Chaves y sus panelistas desde los EE UU y les relató cómo ocurrió el accidente y cómo la conmovió la actitud de Jorge “Corcho” Rodríguez cuando lo llamaron desde la cumbre para que vaya a verla, sin saber si la iba a encontrar con vida.

“Nos pasó que los días en que yo estuve internada, él prefirió, y a mí me preció correcto, volver a dormir a casa para estar con Antonia. Entonces yo dormía sola y después, a primera hora, venía”, relató Vero sobre su convalecencia.

El dramático relato a puro llanto de Vero Lozano sobre su accidente en Aspen

“Y un día, cuando volvió Corchi, yo ya estaba en la silla, dando vueltas. Fuimos a un barcito que había por ahí y yo lo miré así, y me puse a llorar, y le dije: ‘Ay, perdón por esto’. No porque me sintiera culpable, pero estábamos en vacaciones”, prosiguió la conductora, a la distancia.

“Y ahí los dos nos pusimos a llorar y él me dijo ‘yo pensé que te habías muerto’”, reveló Vero Lozano a pura lágrima. “Es fuerte el momento en que le avisan de él que tiene que subir desde la base hasta arriba, porque no sabe qué se va a encontrar. Nunca te dicen qué pasó”, comentó Paula Chaves.

“Te la están como careteando”, reconoció Lozano, mientras Costa buscaba agregarle humor al dramático momento. “La instructora va a buscar otro trabajo Verónica, no vuelve a subir más. Traela para acá y la ponemos de panelista. Viste que está faltando gente en televisión”, señaló, haciendo reír a Vero.