Verónica Llinás habló sobre el día que vio un OVNI

La actriz dejó a todos boquiabiertos en “La Noche de Mirtha” con su increíble historia. Mirá el video

Este sábado fue el último programa de la temporada 2021 de “La Noche de Mirtha”, en la cual hubo invitados destacados. Junto a Juana estuvieron los actores Verónica Llinás y Luciano Cáceres, el asesor de moda, Mariano Caprarola y el artista, Nicolás Stupenengo.

Verónica Llinás relató su presunto encuentro con ovnis y la particular reacción que tuvo. En ese instante, Verónica Llinás explicó que una noche estaba en el Mar de las Pampas con un novio. “Estábamos mirando al cielo y le digo ‘mira el satélite’ y de repente el satélite paró y se fue para arriba”, reveló la artista y añadió: “Yo vi una estrella que hacía unos movimientos imposibles de una estrella. O sea, no vi el plato volador. Después empezó a crecer. Yo siempre digo que me vio porque dije ‘viene para acá’ y de pronto se fue.”

“Por suerte termina el programa porque si sigo hablando de esto el año que viene me sacan del aire”, bromeó la actriz.