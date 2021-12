Variante Ómicron en Argentina: un especialista identificó cuáles serán los “peores meses de contagio”

El ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, Luis Cámera, se sumó a los pronósticos de expertos a nivel internacional.

El ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina y asesor presidencial, el doctor Luis Cámera, aseguró que la variante Ómicron del coronavirus registrará los “peores picos de contagio” en febrero y marzo, tal como sostienen expertos a nivel internacional.

VARIANTE ÓMICRON Y SU PROPAGACIÓN EN ARGENTINA

La mencionada variante se encuentra presente en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires y para el asesor del Gobierno, el nivel de propagación del virus que se dio en las últimas semanas se debe a la presencia de esta nueva cepa, mientras que dijo que haber abandonado el uso del barbijo fue un error grave.

“Este virus sí desplaza al anterior, cosa que no ha pasado con las otras variantes. Los virus tienen un ciclo, cuando empiezan a decrecer aparece otra variante que venía un porcentaje chiquito, que lo reemplaza. Con este no, Ómicron desplaza al virus Delta”, señaló Cámera en diálogo con AM 990.

Asimismo, el médico clínico afirmó que la nueva cepa contagiará a “muchísima gente”, incluso vacunada, pero que no generará el colapso de terapias intensivas.

“Sí van a estar repletos los centros de testeos, hisopados, consultas a guardias y a médicos, todo lo que llamamos sector de atención primaria, pero no van a colapsar las terapias”, expresó.

A pesar de que la variante Ómicron registra una tasa de mortalidad menor al resto de las variantes, el asesor del Gobierno sostuvo que es necesario esperar más información sobre el impacto de la cepa en otros países.

Para Cámera, la estrategia para hacer frente a esta nueva ola es “convencer al 25% que no quiere completar el esquema de vacunación y aplicar las dosis de refuerzos”.

LA SEMANA ARRANCÓ CON UN NUEVO SALTO DE CASOS

La Argentina reportó este lunes 20.263 nuevos contagios y elevó así sus positivos totales a 5.480.305. Así, el país se ubica ahora en el 12º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula al día de hoy 5.678.112 positivos.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 31 muertos por Covid-19. De esta manera, la Argentina acumula 117.066 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de decesos, por detrás de Francia, que acumula 122.642 víctimas fatales.