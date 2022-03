Uno por uno, quiénes son los participantes de El Hotel de los Famosos

Pampita y Chino Leunis conducen el reality que eltrece estrena el lunes 21 de marzo.

La competencia en El Hotel de los Famosos, el reality de eltrece que conducen Pampita y Chino Leunis, será entre 16 participantes que competirán por los 10.000.000 de pesos de premio, en cuatro meses de convivencia y una eliminación semanal.

Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz son los aspirantes a consagrarse en la primera edición del reality que conducen Pampita y Chino Leunis.

Estarán acompañados por los profesionales a cargo del manejo del hotel: Gabriel Oliveri (Gerente del hotel), Christian Petersen (Chef), y Juan Miceli (Jardinería), y la participación especial de José María Muscari que oficiará de coach de convivencia para los participantes.

Quiénes osn los participantes en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia

El mellizo de Charlotte se maneja como pocos en el mundo mediático como hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Experto en realities, pasó por el Bailando y la segunda temporada de Masterchef Celebrity y hasta tuvo su propio programa, Caniggia libre junto a su hermana. Siempre polémico, no tiene filtros a la hora de expresar lo que piensa al punto de chicanear a Pampita por Twitter o fulminar a su padre sin piedad.

Silvina Luna

A 20 años de su surgimiento en Gran Hermano 2, certamen en el cual alcanzó las instancias decisivas, también fue conductora de algunos de los programas satélites de La casa más famosa. En sus dos décadas de trayectoria, pasó por Bailando por un sueño 2, Celebrity Splash, Tu cara me suena 2, El Musical de tus Sueños, además de una destacada carrera como vedette y panelista.

Lissa Vera

Campeona de Popstars en 2001, integró la banda Bandana junto a Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán, y con su música colmó estadios de Argentina y el mundo. Participante de Gran Hermano Famosos, tuvo un breve paso por el Cantando 2020 y El Gran premio de la Cocina. Por otra parte, fue una de las últimas personas que vio viva a Natacha Jaitt antes de su confusa muerte en febrero de 2019. También es madre de Catalina y Delfina.

Pato Galván

Periodista deportivo, integró La banda dominguera con Quique Wolff, y gracias a su histrionismo entre 1996 y 1999 condujo Atorrantes, su propio programa de televisión en las medianoches. También estuvo a cargo de Misión fútbol, y en los últimos años fue animador de varios ciclos en KZO. Por otra parte, es un hombre muy espiritual, fan del Gauchito gil. Por otra parte, es padre del corazón de Milton.

Rodrigo Noya

La fama le llegó de chico por sus tiernas apariciones en Agrandadytos, junto a Dady Brieva y de más grande aprovechó su perfil de curioso para brillar junto a Rodrigo de la Serna en Hermanos y Detectives. De ahí en más tuvo una carrera actoral ininterrumpida tanto en televisión como cine y teatro. Ya en 2019 paso por el Bailando y el año pasado fue una de las figuras de La Academia. Además, es papá de Bautista.

Sabrina Carballo

Actriz desde niña, integró elencos inolvidables como Alta comedia Son de diez, Amigovios, Verano del 98, Son amores, Una familia especial, Son de fierro, Señores papis, entre otras. Además, se destacó en teatro con obras como Toc Toc o La casa de Bernarda Alba, y en cine trabajó en Rodrigo, la película. En cuanto a su vida personal, afrontó versiones de romances con Nicolás Cabré, Martín Bossi, Eduardo Feinmann y Maximiliano “Chanchi” Estévez, su competidor en el reality.

Matilda Blanco

Es una diseñadora de moda que no le escapa a la polémica porque no teme decir lo que piensa. Crítica fashionista sin pelos en la lengua, fue panelista de varios ciclos de televisión como Este es el Show, y fue jurado de Corte y Confección. Por otra parte, tiene una prolífica trayectoria como editora en revistas como Harpers Bazaar, OH LALÁ, Magazine, Revista Hola, Urban Planet, y La Nación Magazine. Además, es amante y ferviente defensora de los animales.

Leo García

Autor del hit La isla del sol, es un exitoso cantante y compositor, lanzó más de 17 discos en su carrera. Por eso, en 2015 recibió el Premio Konex – Diploma al Mérito en la disciplina Solista Masculino de Pop. Excéntrico y desfachatado, se hizo varios retoques estéticos en su cuerpo y a la vez fue enfático al criticar con crudeza a los reguetoneros.

Walter Queijeiro

Periodista deportivo de origen, cubrió seis mundiales para diferentes cadenas, y en 2015 fue candidato a intendente por Unidos por una Nueva Alternativa. Fue panelista de El Debate de Gran Hermano 2011 y hasta antes de ingresar al reality trabajaba en Bendita. Además, es padre de una adolescente.

Majo Martino

Una de las periodistas de espectáculos más jóvenes y pícaras, fue parte de Este es el Show y Hay que ver y Los Ángeles de la Mañana. Hermética respecto a su vida personal,

Militta Bora

Talentosa cantante, se hizo conocida por su resonante romance con Daniel Osvaldo a poco de una de sus separaciones de Jimena Barón. Años más tarde tuvo una relación con Chano, producto de la cual le hizo una denuncia por violencia de género. Artista del elenco de Sex, también pasó por el Bailando en 2016.

Chanchi Estevez

Es un exfutbolista formado y surgido en Racing, fue el goleador del plantel campeón de 2001 en el recordado “paso a paso” de Mostaza Merlo. Tuvo un romance con Sabrina Carballo, participante del reality.Por otra parte, en noviembre sufrió el asesinato de su hermano a manos de su expareja en plena discusión callejera.

Imanol Rodríguez

Hijo de Miguel Ángel Rodríguez, arrancó su carrera actoral en el teatro under. Fue parte de éxitos como Peligro sin codificar o Polémica en el Bar, y además escribió y dirigió su propio cortometraje, Flamenco.

Melody Luz

Bailarina profesional, fue la pareja de Cucho de Los Auténticos Decadentes en La Academia de ShowMatch. Además, fue noticia cuando aseguró haber mantenido una relación con Tucu López, cuando lo había acusado de “violencia psicológica y manipulación”.

Kate Rodríguez

Exintegrante del staff de bailarinas de Showmatch, la panameña es madre de una nena y fue una de las figuras fijas que eligió Guido Kazcka para Bienvenidos a Bordo. Sensual y provocadora, trabajó para PlayboyTV y como parte de programas de TyC.

Martín Salwe

Periodista, comenzó su carrera como notero en LAM y La Previa del Show. Por otra parte, fue locutor de Cantando 2020 y La Academia, donde también salió a la pista y hasta tuvo un coqueteo con Jujuy Jiménez.

Así será El Hotel de los Famosos

Una vez separados en dos equipos, todos tendrán que realizar los roles de huéspedes y personal de servicio. Los huéspedes se alojarán en habitaciones de categoría, y tendrán acceso a la pileta, al spa y la barra. Dispondrán de desayuno buffet y demás las comidas. Podrán disfrutar de juegos, deportes y actividades recreativas. El Staff se alojará en el Área de servicio (el espacio menos confortable del hotel). Tendrán a cargo las tareas de mantenimiento y atención al huésped: lavado ropa blanca, preparación de desayuno y demás comidas, cuidado de espacios verdes y pileta, reparación y mantenimiento general de las instalaciones.