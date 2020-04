Una adolescente pudo filmar a su abuelo cuando la acosaba

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por (parte de) mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video. No dije nada antes por miedo porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme.

No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social.

Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta”.

La joven termina su posteo que fue acompañado por varios videos dónde muestra la situación que le tocaba vivir, “Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie.

¿Me ayudarían a compartir? Gracias”.