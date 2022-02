Un nuevo round en la pelea Barrionuevo-Camaño

El líder del sindicato a nivel nacional convocó a una nueva elección en la Ciudad, donde el referente es su ahora ex cuñado. En diciembre ya habían votado, pero el resultado fue judicializado. Una pelea familiar que atraviesa al gremio.

Con el divorcio entre Luis Barrionuevo y Graciela Camaño de fondo, dos sectores del gremio de gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires se disputarán, el próximo 15 de marzo, la conducción de la seccional en elecciones. Dos agrupaciones con posturas irreconciliables, que cruzan denuncias y que mantienen una tensión que esta semana se vio en las calles, con una pelea entre militantes.

El sector oficialista se encuentra liderado por Dante Camaño, hermano de Graciela, actual ex cuñado del histórico referente sindical, quien presentó un recurso ante la Justicia para impedir que se lleven a cabo nuevamente los sufragios convocados por Barrionuevo, tras la experiencia fallida del 2 de diciembre pasado. En aquella oportunidad, la Junta Central invalidó la votación por “irregularidades”.

Para Camaño, las elecciones de 2021 “fueron totalmente limpias” y dijo que la impugnación contó con “la mano de Barrionuevo”. Por eso, apuesta a que un fallo judicial, que prevé que salga a la luz el miércoles, convalide esos comicios. De todos modos, ante PERFIL confirma que su Lista Gris estará en la contienda de marzo, si se lleva a cabo, y que ganará “con comodidad”.

“El trabajador ya nos conoce y nos va a elegir, ya ganamos muy fácilmente el año pasado, lo saben hasta los fiscales de ellos. Pasa que acá hay un problema personal con Barrionuevo, es un señor feudal que no soporta que le digan que no. Gozó de poder durante el menemismo y ahora está totalmente perdido, en un tobogán”, confió.

Además, recordó que el ex diputado por Catamarca “nunca ganó una elección en su vida. Las veces que salió victorioso fue porque había lista única”. Y minimizó lo que se vio en un video que circuló en las últimas horas, en el cual partidarios del oficialismo “apretaron” a un opositor en el marco de la elección de delegados del Hotel Park Royal Nicolás Oliva.

“No pasó nada, fue una simple discusión de personas que se conocen. Las elecciones de delegados las ganamos nosotros con muchísima diferencia, se vio claramente porque se hicieron en plena calle”, indicó el sindicalista. El hecho motivó una denuncia por parte del delegado agredido ante el Juzgado Nacional Criminal Correccional Nº 54.

La oposición a Camaño, nucleada en la Lista Azul y que lleva a Humberto Ballhorst como postulante a secretario general, lamentó ante este medio “estos hechos de violencia, en donde intervienen barras bravas, hay aprietes en todos lados y quieren poner a delegados de prepo. Se manejaron así durante toda la campaña y así conducen el gremio desde hace cuarenta años”.

Y cuestionan que el oficialismo pretenda “judicializar la elección. No nos dejaron votar el año pasado y ahora no quieren ir a las urnas. Ante esta situación, queremos decirle a cada uno de los trabajadores/as gastronómicos/as de la Ciudad de Buenos Aires que no tengan miedo, porque ya no van a estar solos en la lucha. El cuerpo de delegados y la totalidad de la Lista Azul vamos a acompañarlos siempre. Vamos a recuperar el gremio”.

Los fondos de la obra social de la seccional también entran en juego en esta disputa: desde el lado de Camaño señalan que “es lo único que le interesa a Barrionuevo, contar con esa caja” y el barrionuevismo asegura que existieron “malos manejos” en los últimos años, que llevaron a pérdidas millonarias. Incluso, prometen una auditoría para demostrarlo.

Por Juan Pablo Kavanagh – Perfil