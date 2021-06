Un conocido periodista entrevistó a su hijo trans en la radio: un ida y vuelta conmovedor

El conductor Quique Pesoa compartió con los oyentes la historia del joven, que vive en Europa desde los 17 años.

Enrique ‘Quique’ Pesoa, conductor radial, fue el protagonista junto a su hijo Tanu de un emotivo momento. En su programa El Desconcierto, el locutor sorprendió a sus oyentes al sacar al aire al joven para que contara su historia de vida.

El joven, que vive en Europa desde los 17 años, comenzó la entrevista relatando: “Mi caso es muy difícil, por eso mi transición también lo fue. Tenía mucho en la cabeza una imagen estereotipada de la mina marimacho, lesbiana, y me daba miedo, me aterrorizaba porque nunca lo viví así. Desde chiquito soy muy femenino, me pongo vestidos y me maquillo”.

Asimismo, explicó: “Fui mujer durante los primeros 17 años de mi vida y fui feliz. Nunca me obligaron en casa a ponerme un vestido, nunca sentí una feminidad forzada, sino que la elegí. El problema fue que eso no me impidió empezar a sentirme hombre… un hombre muy femenino. Al principio pensaba ‘debo tener un problema, un trastorno de personalidad’, porque tenía una negación absoluta, creía que era un mambo del momento. Estuve un año de mi transición negándolo profundamente, no me sentía el estereotipo de hombre trans que me presentaba la sociedad”.

Además, señaló: “No me gustan las personas por su género sino por la persona en sí. Me he enamorado de hombres y de mujeres, nunca tuve problema con eso. El género y la sexualidad son cosas que no van de la mano nunca”.

Cuando el joven terminó de hablar, el reconocido locutor y periodista de 70 años -que tiene una extensa trayectoria en radio de más de cuatro décadas y en la actualidad trabaja en Córdoba- contó cómo vivió él como padre la transición: “Estuviste en casa hasta los 17 que te fuiste a Europa y creo que ese viaje debe haber morigerado los sufrimientos de esta transexualidad”.

Al escucharlo, su hijo interrumpió para remarcar la libertad y el apoyo que siempre sintió en su casa: “Cuando a los 15 años tuve una noviecita, la llevé y se las presenté. Cuando tuve un noviecito, pasó lo mismo. Nunca hubo un problema ni una necesidad de salir de un clóset sexualmente. Tuve la suerte y el privilegio de crecer en esta familia”.

En la actualidad, Tanu está en pareja con un chico y con una chica y sobre eso manifestó: “Los dos saben de la situación. Antonio es un hombre cisgénero, que quiere decir que nació hombre pero le interesa la persona más que el sexo. Cuando me conoció supo que yo era trans. Tenemos una relación muy linda basada en la confianza y el amor. Me hace sentir muy cómodo y mucho más seguro de lo que soy. A la vez salgo con Celine. Para los dos soy un chico, vivo ambas relaciones de un modo diverso y ahí es cuando verdaderamente me doy cuenta que, en mi caso, el género y la sexualidad no van de la mano”.

En ese momento el conductor reflexionó: “Cada caso es absolutamente particular e inclasificable, cada persona tiene lo suyo. Me gusta el concepto de lo no binario porque es lo que más claro me ha quedado”.

Para finalizar, el joven explicó que a él se le ocurrió tener la charla al aire por un motivo particular: “Sugerí que lo hagamos porque pensé que debe haber alguien que se acuerda de Catalina, y ya que todos hemos aceptado en la familia esto y cambiaron el pronombre y me llaman ‘el Tanu’, estaba bueno tener esta conversación porque es un gran momento para la comunidad trans.”. Y concluyó: “Lo más importante es hacerle sentir a la persona trans que su género vale”.