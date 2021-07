Un auxiliar de vuelo contó por qué jamás hay que usar pantalones cortos en el avión

Desde su cuenta de TikTok, explicó las razones por las que es preferible elegir otra prenda a la hora de volar; qué hacer si uno se siente mal

Como a cualquier otro medio de transporte público, al avión concurren distintas personas, de los ámbitos más variados. Atento a la realidad que vive a diario en su trabajo, un auxiliar de vuelo explicó en las redes sociales por qué no hay que usar pantalones cortos a la hora de volar.

Tommy Cimato es auxiliar de vuelo y casi a diario recurre a su cuenta de TikTok para compartir alguna experiencia vivida a más de 10.000 pies. En uno de sus videos más recientes, el joven explicó cuáles son las cosas que no se deben hacer en un avión, entre ellas usar shorts.

“Cinco cosas que nunca deberías hacer a bordo de un avión”. Con esa carátula, Cimato solo necesitó de 45 segundos para esgrimir sus razones de peso y aconsejar a los pasajeros acerca de algunas condiciones básicas de higiene.

Además de aconsejar beber suficiente agua, Cimato dijo que no se debe presionar el botón del baño con la yema de los dedos, sino que se debe utilizar una toalla descartable, sugirió no apoyar o quedarse dormido sobre la ventanilla por razones de higiene y, de la misma manera, aconsejó que las personas que vuelen no usen pantalones cortos.

“Tratá de no usar shorts. Sucede lo mismo que con la ventana: no sabés cuán limpio va a estar el asiento. Si usás pantalones largos vas a tener menos contacto con los gérmenes”, señaló.

A modo de cierre, Cimato invitó a los pasajeros a confiar en el personal de la cabina si no se sienten bien. “No tengan miedo de comunicarle a un auxiliar de vuelo si no se sienten bien. Si necesitan comida, agua o tienen náuseas solo díganlo”, concluye.