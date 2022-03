Ucrania y Rusia dialogarán en Turquía

En medio de intensos combates en distintas localidades de Ucrania, el Kremlin informó este 28 de marzo que las delegaciones de su país y Kiev retomarán conversaciones el martes en Turquía. El anuncio llega luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señalara la disposición de discutir la adopción de un “estatus neutral” de su nación, pero con ciertas condiciones.

Un mes y cuatro días después de que Rusia lanzara la guerra contra Ucrania, las dos partes siguen combatiendo fuertemente en el terreno, pero sugieren una eventual pero aún escurridiza solución en el plano diplomático.

Moscú y Kiev llegarán a una nueva ronda de conversaciones el martes, en Turquía, según informó el Kremlin este 28 de marzo.

No obstante, continúan las graves denuncias desde ambos lados del conflicto. El Gobierno de Volodímir Zelenski acusa a los militares de Moscú de trasladar a la fuerza a miles de ciudadanos ucranianos hacia territorio ruso, incluidos más de 2.000 niños.

Por su lado, el Kremlin pidió investigar presuntos crímenes contra sus tropas tras la difusión de un video en redes sociales que muestran el maltrato contra sus soldados, presuntamente por parte de las fuerzas ucranianas.

A continuación, las noticias más destacadas de la jornada:

9:45 (BOG) Rusia denuncia tortura contra sus soldados; Kiev cuestiona la versión

El Kremlin denunció que un video que circula en las redes sociales es la evidencia de tortura e ‘imágenes monstruosas’, contra sus soldados por parte de los militares ucranianos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el video debe ser evaluado legalmente y que aquellos que participaron deberían ser considerados responsables.

Altos funcionarios ucranianos se han referido a las imágenes como “falsas”. “El enemigo produce y comparte videos con el trato inhumano de los presuntos ‘prisioneros rusos’ por parte de ‘soldados ucranianos’ para desacreditar a las Fuerzas de Defensa de Ucrania”, aseguró Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, antes de que Peskov anunciara una investigación sobre el video.

Por su parte el portavoz militar de Ucrania, Oleksander Motuzyanyk, indicó que “actualmente, nadie puede confirmar o negar la veracidad de este video. No se sabe dónde está sucediendo o quiénes son los participantes”.

9:30 (BOG) Rusia cambiaría enfoque para concentrarse en el este ucraniano

Con sus aspiraciones de una victoria rápida frustradas por una dura resistencia ucraniana, Rusia se ha centrado cada vez más en aplastar a las fuerzas armadas de Ucrania en el este del país, con la esperanza de obligar a Kiev a entregar parte del territorio nacional para posiblemente poner fin a la guerra.

El Ejército ruso declaró el viernes que la “primera etapa de la operación” se había completado en gran medida, lo que permitió a las tropas rusas concentrarse en su “objetivo principal: la liberación de Donbass”.Residentes caminan por una calle después de recibir ayuda humanitaria en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, en la región de Donetsk, Ucrania, el 15 de marzo de 2022. REUTERS – ALEXANDER ERMOCHENKO

Analistas citados por la agencia AP, destacan que el cambio de estrategia podría reflejar el reconocimiento del presidente Vladimir Putin de que su plan para atacar Ucrania habría fracasado, lo que lo obligaría a reducir sus objetivos y cambiar de táctica en medio de una guerra desastrosa que convirtió a Rusia en un Estado paria y con una economía asfixiada.

9:10 (BOG) Ucrania informa que sus tropas retomaron el control de Irpin

Oleksandr Markushyn, el alcalde de Irpin, cerca a Kiev, aseguró que las fuerzas ucranianas recuperaron el control total de esa ciudad, que ha sido uno de los principales puntos de combate con las tropas rusas en sus intentos por cercar la capital del país.

“Tenemos buenas noticias hoy: Irpin ha sido liberada (…) Entendemos que habrá más ataques en nuestro pueblo y lo defenderemos con valentía”, afirmó Markushyn en una publicación de video en su cuenta de Telegram.

Ukrainian forces had seized back full control of Irpin, a town near capital Kyiv, which has been one of the main hotspots of fighting with Russian troops.#Russia | #Ukrainehttps://t.co/DrewJNKAe4— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 28, 2022

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que no ve señales de que las tropas del Kremlin hayan renunciado a su plan de intentar tomar la capital del país

“Según nuestra información, la Federación Rusa no ha abandonado sus intentos, si no es de capturar, de rodear Kiev. Por ahora no vemos el movimiento de las fuerzas enemigas alejándose de Kiev”, afirmó un portavoz del ministerio.

Paralelamente se registran intensos combates en la localidad de Izyum, en el Óblast de Kharkiv, este de Ucrania.

8:45 (BOG) El Kremlin afirma que diálogos con Kiev se reanudarán el martes en Turquía

El Gobierno ruso difundió la información, después de que la Administración turca indicara que la reunión sería este lunes 28 de marzo, pero el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo que eso sería poco probable, dado que los negociadores aún no habían llegado a Turquía.

El presidente Vladimir Putin y su homólogo turco Tayyip Erdogan, acordaron en una llamada telefónica que Estambul sea sede de las conversaciones, que Ankara espera que conduzcan a un alto el fuego en Ucrania.

Moscú señaló que es importante que las conversaciones se lleven a cabo cara a cara, a pesar del escaso progreso de las rondas de negociaciones sostenidas en Belarús.

Pekov agregó que aún no hay nada determinado sobre un posible diálogo directo entre Putin y Volodímir Zelenski, como pidió el mandatario ucraniano la semana pasada.

8:20 (BOG) Zelenski: Ucrania está lista para discutir posible “estatus de neutralidad”

Durante una videollamada con periodistas rusos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que su país está dispuesto a discutir la adopción de un “estatus neutral” como parte de un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Sin embargo, detalló que ese pacto tendría que ser garantizado por terceros y sometido a referendo. “Garantías de seguridad y neutralidad, estatus no nuclear de nuestro Estado. Estamos listos para hacerlo. Este es el punto más importante”, afirmó Zelenski durante la comunicación que se extendió por 90 minutos.

De ser confirmado ese estatus, Kiev desistiría de sus llamados a pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), justamente una de las principales razones que detonó la furia del Kremlin y con la que justificó lo que llama “operación especial” para “desmilitarizar” Ucrania. Moscú señala presuntos riesgos a su seguridad por la expansión de la alianza político-militar hacia sus fronteras en Europa del Este.

With peace talks between Russia and Ukraine set to take place in Turkey this week, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has insisted on the territorial integrity of his country after earlier suggesting he was ready for a compromise https://t.co/nabcsQxVU0 pic.twitter.com/3TNU31T9m3— Reuters (@Reuters) March 28, 2022

En las últimas semanas, el mandatario ucraniano ha insistido en la posible adhesión de su país a la Unión Europea (UE), pero no ha vuelto a pedir una eventual membresía a la OTAN, mientras la propia organización se ha mostrado en contra, tras años de acercamientos con Kiev.

No está claro si esta opción será suficiente para que el Kremlin retire a sus tropas del territorio ucraniano.

Fuente: France24 con Reuters y AP