Trump: “Biden usa mi nombre para tratar de dividir aún más a Estados Unidos”

El ex presidente le respondió a Joe Biden por su discurso cuando se cumplió un año del ataque al Capitolio. “A estos izquierdistas radicales no les importa la democracia”, agregó Trump.

Un día después de que Joe Biden y todo el aparato gubernamental apuntara contra a Donald Trump por su accionar en la toma del Capitolio hace un año, el ex presidente no tardó en contestar. “A estos izquierdistas radicales en Washington no les importa nada la democracia estadounidense. Todo lo que les importa es el control sobre ti, y la riqueza y riquezas para ellos”, disparó.

En un comunicado difundido por medios afines, Trump afirmó que los demócratas “están fallando, ya nadie les cree”. “Y pronto llegará el día en que serán eliminados abrumadoramente del poder”, pronosticó.

Los comentarios llegaron un día después de que los legisladores, encabezados por demócratas, se reunieran en Washington para conmemorar el aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2020.

Biden había apuntado contra Trump y lo responsabilizó por todo lo sucedido hace un año atrás cuando fue electo presidente.

“Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo acababa de perder una elección, sino que trató de evitar la transferencia pacífica del poder cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio”, recordó el presidente.

“Pero fracasaron. Fracasaron. Y en este día de conmemoración, debemos asegurarnos de que tal ataque nunca, nunca, vuelva a suceder”, continuó.

Trump siguió con pirotecnia verbal para responder a la ola de acusaciones que hicieron ayer. “La razón por la que los demócratas están haciendo todo esto no es porque crean que ganarán una elección justa y honesta. Es porque saben que abrumadoramente perderán una”, señala en el comunicado.

Más de un año después de su derrota ante Biden, Trump se ha aferrado a la falsa idea de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas en su contra. No hay evidencia de que las elecciones de ese año se hayan visto empañadas por un fraude electoral generalizado o una mala conducta.

Múltiples auditorías y revisiones de las elecciones a nivel estatal no han podido encontrar ninguna prueba de las afirmaciones de Trump. Aún así, los dichos del ex presidente acerca de que le robaron las elecciones han calado entre muchos republicanos. Una encuesta publicada por la Universidad de Massachusetts en Amherst a fines del mes pasado encontró que casi las tres cuartas partes de los republicanos dudan de la legitimidad de la victoria electoral de Biden.0