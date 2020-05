Trotta: “No van a poder volver todos los estudiantes al mismo tiempo hasta que se encuentre una vacuna para el coronavirus”

El ministro de Educación reforzó la posibilidad de un regreso escalonado a las aulas, aunque descartó que se fuera a producir en el corto plazo

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, descartó este jueves un pronto regreso de todos los cursos luego de la cuarentena obligatoria: “No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna al coronavirus”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario remarcó la “vuelta a clases escalonada” como “una alternativa muy posible”, y la destacó como una forma de privilegiar a los alumnos que se encuentren en etapas clave de su formación. “Vamos a priorizar la vuelta de los que están terminando un ciclo de 7mo o 5to o los que están empezando la alfabetización”, indicó.

“Tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos que se repitan en nuestro país las imágenes que pasaron en otros países. En España están volviendo escalonadamente y con cada país que venimos hablando están tomando decisiones en ese camino”, explicó.

En ese sentido, afirmó: ” No vamos a volver a clases igual que en marzo. Estamos trabajando en los protocolos de cómo van a ser los ingresos a las escuelas, los distanciamientos, etc. No tenemos la certeza de cuándo vamos a volver y si seguimos en esta forma de educación a distancia considero que tiene que haber días de vacaciones. Los saberes que no logremos garantizar en el 2020 los tendremos que recuperar en 2021″, agregó.

Sobre la suspensión de las evaluaciones y notas, Trotta señaló: “En este momento más que calificar tenemos que evaluar los procesos y varias provincias están trabajando en eso. Es un momento de evaluar más que calificar con una nota y si pusiéramos hoy una nota estaríamos evaluando la situación socioeconómica y no el aprendizaje”.