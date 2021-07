Tres de Febrero: Homenajearon a joven asesinado por policías

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Facundo Moreno, encabezó el homenaje a Diego Cagliero, asesinado por policías en el partido de Tres de Febrero. Del acto participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio PIetragalla Corti.

El acto se realizó en el cruce de Avenida Márquez y Gabino Ezeiza y contó con la presencia de Adriana García y Horacio Cagliero -madre y padre de Diego-, familiares y amistades; autoridades del municipio de Tres de Febrero, organizaciones sociales locales y del vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Juan Debandi.

En el acto, el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, subrayó la necesidad de crear fiscalías especializadas para el tratamiento de los casos de violencia institucional: “porque por más voluntad política que haya desde el Ejecutivo, sin la Justicia no encontramos los canales de fluidez de estas causas. Cuando la Justicia se demora no termina siendo justicia”, afirmó.

Por su parte, el secretario Pietragalla Corti señaló: “Estamos trabajando arduamente desde la Secretaría de Derechos Humanos con un rol muy activo, acompañando a las familias no solo en los hechos simbólicos, como es esta señalización, sino en querellas en las causas judiciales en todo el país”.

“Estos no son actos políticos-partidarios, estos son actos de visibilización de una problemática, de una violación que se lleva adelante en nuestra democracia a los derechos humanos y queremos que no sucedan más. Por eso señalizamos, por eso concientizamos, por eso estamos formando e intentando formar a las fuerzas de seguridad del país”, concluyó.

En el cierre del encuentro, también pronunció unas palabras Adriana García, madre del joven asesinado: “Nosotros no vamos a olvidar ni a perdonar, no se confundan. Esto que estamos haciendo acá no es una cuestión de olvido y de perdón. Vamos a ir por la justicia, vamos a ir para que paguen los responsables, aunque nada de lo que haga la Justicia va a reparar lo que pasó el 19 de mayo de 2019”.

Esta nueva señalización forma parte de una iniciativa federal que busca visibilizar los hechos de violencia institucional en nuestro país.

El asesinato de Diego Cagliero ocurrió el 19 de mayo de 2019 cuando móviles de la policía bonaerense rodearon la camioneta en la que un grupo de amigos se dirigía a comer un asado y, sin previo aviso, realizaron por lo menos trece disparos con sus armas de fuego. En ese acto causaron la muerte instantánea de Cagliero, que en ese entonces tenía 30 años, e hirieron gravemente a Mauro Tedesco.

Si bien los primeros informes policiales indicaron que se trataba de un tiroteo y golpe comando, familiares y amigos de las víctimas lograron demostrar que se trató de un caso de violencia institucional y por este hecho hay dos efectivos acusados. La causa espera el inicio del juicio oral y público.