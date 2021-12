Trenque Lauquen será sede de importantes competencia de motocross

El intendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández firmó un convenio con la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) para que se realice en Trenque Lauquen del viernes 25 al domingo 27 de febrero del año próximo el Abierto de la República Argentina de Motocross. Calificaron el hecho de “histórico”.

En la firma del convenio, que se concretó el miércoles pasado, estuvieron presentes el Intendente municipal, Miguel Fernández; el vicepresidente y secretario de CAMOD, Juan Carlos Taboada y Hugo Tortoni, respectivamente; el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo; el secretario de Gestión y Planificación, Martín Borrazás; la subsecretaria de Desarrollo Económico y Productivo, Clarisa Fabris; el director de Deportes, Sergio Barbas y el titular del circuito Laguna Roja 325, Ricardo “Vasco” Saragüeta, quien aportará su experiencia para la organización.

“No hace mucho tiempo tuvimos una reunión con el “Vasco” Saragüeta por otros temas y él me planteó hacer el Abierto, que era como un sueño porque hace falta plata y apoyo, me trajo el número, que es importante, un compromiso de tres años para hacerlo en Trenque Lauquen y me puse en contacto con gente de Provincia y les transmití la necesidad de encararlo enmarcado en un proyecto de desarrollo territorial, entre otras cosas del turismo”, señaló esta mañana (viernes) el intendente Miguel Fernández.

“Como Trenque Lauquen no tiene montañas, mar, nieve, salvo una muy buena laguna, más la historia del muralismo y por eso posicionar a Trenque Lauquen con el deporte, más el trabajo del atletismo con el PÚA y el recientemente inaugurado kartódromo pavimentado, cómo no tener una fecha como ésta, por eso lo que para el Vasco era un sueño para mí era una realidad posible”, subrayó.

Asimismo dijo que “contamos con el apoyo de la Provincia, que ahora lo vamos a profundizar mucho más, porque éste es un evento de jerarquía internacional que mueve muchísimas cosas: turismo, empresas que pueden venir a mostrar sus productos, los servicios de apoyo para este evento, el sector de gastronomía y hotelería, la difusión de medios, se genera un movimiento que lo va a posicionar a Trenque Lauquen muy bien”.

Además, remarcó, “no me animaría a hacer un evento de estas características si no contáramos con la experiencia previa del Vasco, ahí seríamos unos aventureros, pero acá a ese sueño del Vasco y con las gestiones que nosotros podemos hacer tenemos la certeza de que la experiencia previa y con el apoyo que nos va a dar la CAMOD, con la que firmamos el convenio, va a garantizar el éxito y la idea es dejar posicionado a Trenque Lauquen en este escenario del motocross de una manera mucho más firme”.

Dijo también que “ayer (jueves) tuvimos una reunión donde ya empezamos a planificar, tenemos dos meses para trabajar, vamos a tender redes con Provincia y voy a pedir una audiencia con el Gobernador Axel Kicillof para invitarlo a que nos acompañe, porque el objetivo nuestro es este eje de posicionamiento estratégico de Trenque Lauquen como un lugar de historia, cultura y de deporte de buena calidad”.

El secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, en tanto contó que “hace un tiempo que venimos charlando con el “Vasco” (Saragüeta) acerca de la posibilidad de que Trenque Lauquen sea la sede anfitriona del Abierto Argentino de Motocross y afortunadamente hemos contado con el apoyo de la Confederación Argentina de Motociclismo y de la provincia de Buenos Aires, que nos permitió acceder a esta posibilidad, tenemos fecha y ya firmamos el convenio”.

“Trenque Lauquen se perfila a ser uno de los puntos de encuentro de este deporte que convoca a mucha gente y va a ser muy importante para la ciudad”, añadió Marchabalo.

Por su parte, Ricardo Saragüeta comentó que “Trenque Lauquen siempre ha estado muy abierto y ha tenido muchas y amplias posibilidades en torno a este deporte, hace muchos años que estamos en esto y se han hecho cosas muy importantes, pero una carrera de esta magnitud es la primera vez que se hace”.

“El Abierto siempre ha sido un éxito pero ya se hace un par de años que no se hace, y puntualmente nuestra provincia nunca lo tuvo, anduvo por Mendoza y Córdoba, y ahora nosotros hoy por hoy somos los anfitriones y nos dan la posibilidad de que esto se cumpla”, dijo Saragüeta para marcar que “Trenque Lauquen se ha convertido, en nuestro deporte, como capital de provincia y hasta un poquito más”.

Acerca del circuito, Saragüeta comentó que “se van a encontrar con un circuito que ya todos los conocen, muy amplio, con mucha extensión y con un suelo muy piola para nuestro deporte, con cosas ya conocidas; 325 a pesar de tener su historia es un circuito muy amplio, duro y se puede trazar con distintas categorías y cada cual lo hace a su posibilidad de manejo”.

Asimismo adelantó que “las categorías son las mismas que el Argentino, arranca con una Minicross (niños), las categorías 50 A y B, la 65 y la 85 A y B (adolescentes) y después las categorías para los más grandes y veteranos”.