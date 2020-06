Trenque Lauquen: concejales del Frente de Todos negocian con Cambiemos

El Concejo Deliberante de Trenque Lauquen aprobó una ordenanza extralimitándose en sus facultades, arrogándose funciones que no le corresponden, lo que le puede aparejar terribles dolores de cabeza. Un impuesto que además de ilegal demostró la connivencia entre algunos concejales del Frente de Todos y de Cambiemos.

La ciudad de Trenque Lauquen es gobernada por Miguel Fernández, de Cambiemos, y se convirtió en el triste escenario de complicidad política en desmedro de las necesidades colectivas. Los concejales Mónica Estévez y Pablo Larrosa del Frente de Todos han conformado una especie de coalición con sus pares de Cambiemos y, de hecho se han escindido del Bloque de Concejales de Frente de Todos, ya que “presentan proyectos en el Concejo Deliberante sin tener la más mínima comunicación con los otros cuatro integrantes del Frente de Todos” según cuentan en off fuentes del cuerpo.

Más allá de estas cuestiones políticas, los dos concejales tomaron la iniciativa de presentar un proyecto de ordenanza para crear una “Contribución Extraordinaria” para la conformación de un fondo de emergencia sanitaria, a raíz de la crisis generada por la pandemia COVID-19.

La iniciativa busca crear un fondo de emergencia sanitaria que se aplicará durante el segundo semestre del año a bancos privados, entidades financieras, supermercados de amplias extensiones, mayoristas de alimentos, empresas de cable, telefonía e internet y a multipropietarios. Llamativamente, en plena pampa húmeda, un lugar donde la producción agropecuaria es el principal motor de la economía local y que -aún en plena cuarentena- siguió trabajando y generando ingresos (¡cosechando!), esta actividad no fue gravada como tampoco el sector del transporte que también siguió generando ingresos con una merma poco significativa. Muchos se preguntaban si eso era porque el principal aportante de Cambiemos para la campaña del actual intendente y presidente del Comité UCR local habría sido un importante y conocido productor agropecuario que también se dedica a fumigar o si ello no tendría relación con el proyecto presentado por los dos concejales peronistas disidentes.

Lo cierto es que la Cámara de Comercio e Industria y la propia Sociedad Rural de Trenque Lauquen habían hecho pública su oposición a la creación de esta “Contribución Extraordinaria” y el Contador Larrosa les salió al cruce con una verdadera chicana increpando a la Cámara de Comercio e Industria porque no se habría expedido por los problemas que tienen más de 200 comerciantes para afrontar el pago de la luz. Toda una patraña.

En la noche del viernes, en la sesión celebrada por zoom, el concejo Deliberante de Trenque Lauquen aprobó esta especie de impuesto a la riqueza logrando el oficialismo, junto a los dos concejales peronistas disidentes con los que últimamente cuentan con mayoría automática, la cantidad de votos necesarios para su propósito.

El municipio de Trenque Lauquen ha venido teniendo un enorme déficit presupuestario que se viene cubriendo con el superávit de años anteriores, pero –lejos de achicar el gasto público, especialmente en la planta política- siguen acrecentando el gasto y pretenden “tapar el agujero” con un aumento desopilante de las tasas (casi el 200%) en la asamblea de Mayores Contribuyentes a celebrarse próximamente, lo que trajo otra polémica más en la sesión pasada del Concejo Deliberante.

Lo que más llama la atención de esta “Contribución Extraordinaria” que aprobó el Honorable Concejo Deliberante es su inconstitucionalidad. El artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional bien dice que los únicos que pueden imponer impuestos directos son los Estados Provinciales y los Estados Nacionales en ciertas circunstancias.

Astutamente denominaron a este tributo “Contribución” para confundir a aquellos que pudieran argumentar que los legislativos locales no pueden crear impuestos. Pero –se llame como se llame- técnicamente y como está planteado se trata de un impuesto. Y esto no puede ser de desconocimiento para un abogado, menos para un contador.

Los impuestos, tasas y contribuciones son institutos de derecho tributario que tienen sus propias características y requisitos. A saber:

Impuestos: No requieren una contraprestación del Estado.

Tasas: Se abonan cuando hay una contraprestación de Estado por la prestación de un servicio.

Contribuciones Especiales: Requieren una inversión del Estado cuyo beneficio puede ser individualizado en una persona o en un grupo de personas y que por esta razón se los grava.

En el caso del proyecto de ordenanza que nos convoca el hecho imponible de este tributo es ser titular de empresas, supermercados, bancos, distribuidores mayoristas, multipropietarios, etc. a los cuales se les grava porque el municipio ha debido hacer compras de insumos para la salud y de alimentos.

En las contribuciones especiales se requiere que el contribuyente gravado obtenga un beneficio individualizado por esa inversión del Estado. En el caso de esta Contribución Extraordinaria, el beneficio de la inversión en la emergencia sanitaria no es individualizado sino que se atomiza en todos los habitantes del distrito. Por lo tanto, no se trata de una contribución especial, sino de un impuesto ya que los contribuyentes obligados al pago no recibirían una contraprestación del Estado ni un beneficio individualizado.

Este proyecto fue aprobado arrogándose ese cuerpo deliberativo facultades que no le corresponden. Chorrea inconstitucionalidad.

El municipio de la vecina localidad de Rivadavia perdió un juicio por un caso similar y la sentencia fue dictada por el juez en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen Pablo Germain, quien sería el juez que eventualmente le tocaría entender en todas las causas judiciales que se susciten por la inconstitucionalidad de la imposición de este tributo.

La nombrada jurisprudencia emana del fallo judicial en los autos caratulados “RIMASA S.A. y Otro c/ Municipalidad de Rivadavia s/pretensión anulatoria”, sentencia del 22 de Febrero del 2011.

En dicho fallo la Municipalidad de Rivadavia tuvo que reintegrar a los actores los importes por los tributos impugnados con más los intereses, las costas del juicio y honorarios profesionales. Además, los concejales que lo aprobaron habrían tenido que dar explicaciones al Tribunal de Cuentas, el que les habría aplicado sanciones económicas.

El intendente de Trenque Lauquen cuenta con 10 días hábiles para promulgar esta cuestionada ordenanza. ¿Avalará este mamarracho legislativo?

Es cierto que los municipios han debido hacer gastos extraordinarios a raíz de la pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. También es cierto que su recaudación ha disminuido. Pero también es verdad que al Municipio de Trenque Lauquen el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le otorgó un aporte no reintegrable de $19.300.000 destinado al pago de sueldos y aguinaldos.

Todos los municipios requieren de fondos para su funcionamiento, ¿pero es viable que ello se logre arrogándose facultades que no les corresponden? ¿Es su voluntad dictar ordenanzas inconstitucionales y ser eventualmente pasibles de sentencias judiciales ruinosas para Juan Pueblo? ¿Así se defiende la república y el estado de derecho? ¿Es ésta la seguridad jurídica que tanto anhelamos para que vengan inversores?