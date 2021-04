Tras una prueba de ADN: la verdad del reencuentro entre Michelle Salas y Luis Miguel

El abogado Ilan Katz aseguró haber sido él quien hizo posible el reencuentro entre padre e hija

A pesar de que existen diferentes versiones acerca de cómo fue que Michelle Salas conoció a su papá, el abogado Ilan Katz aseguró que fue por medio de él y una prueba de ADN que Luis Miguel pudo comenzar una verdadera relación parental con su hija.

Según relató el abogado Katz en Me lo dijo Adela, Michelle a los 15 años todavía no conocía a su padre, pero tenía deseos de hacerlo, además de que los rumores en los que se señalaba a “El Sol” como padre de la modelo cada vez aumentaban más, Stephanie Salas decidió contactarlo para arreglar la paternidad de su hija.

“Cuando yo conozco a Stephanie Salas, Stephanie me contrata para demandar a TV Notas porque, me dice, ‘están diciendo que mi hija es hija de Luis Miguel, y lo es”, relató Katz.

“Stephanie siempre fue una mujer muy congruente, muy concreta. Jamás pidió algo que no, pero sobre todo Michelle quería conocer a su papá y la relación estaba muy fracturada; no había relación”, continuó el abogado.

El abogado comenzó a buscar una cita con el cantante o algún representante de éste para poder llegar al acuerdo sobre cómo aceptaría la paternidad de su hija y se dividirían los costos de su manutención, por lo que él mismo pudo conocerlo hasta que se llevó a cabo la prueba de ADN.

“Nos fuimos a Los Ángeles, recuerdo que un día fue la prueba para Michelle y al día siguiente la hicimos con Luis Miguel, y la enfermera saliendo de hacerle la prueba a Luis Miguel, me dijo ‘no necesitas una prueba’, eran calcas. Dos semanas después salieron positivas”.

Anteriormente en 2005, Michelle Salas ya había declarado para la revista Quien que era hija no reconocida del intérprete de Ahora te puedes marchar. “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”, declaró.

Fue hasta el momento en que les dieron los resultados positivos de las pruebas, cuando finalmente el cantante y la modelo tuvieron su primer encuentro y pudieron comenzar una relación estable como padre e hija.

El primerísimo encuentro no fue como se muestra en la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, en el capítulo titulado Noche de paz, en el que se ve llegar a “Micky” a la casa de “Sophie Salas” para reunirse con Michelle Salas poco antes de cumplir los cinco años. Él preguntó a la mamá de su hija “¿Ella me odia?”, a lo que respondió con una sonrisa amable: “No, no te odia. Se muere de ganas por conocerte”.

La modelo afirmó en 2018 para la revista ¡Hola! que su padre la llegó a frecuentar de los 3 a los 6 años, incluso recordaba a su abuelo y los regalos que le llevaban, pero su relación posteriormente se desvaneció porque Luis Miguel dejó de visitarla. Al pasar el tiempo, ella se sentía enojada porque era un secreto a voces quién era su padre y quería que dejara de ser un rumor para que oficialmente se le reconociera como hija de “El Sol”.

El abogado Ilan Katz expresó que le gustó haber trabajado con la familia Salas porque hija y madre intentaron ser lo más discretas posibles, pues más que fama, buscaban reiniciar una relación que se había roto muchos años atrás. Agregó que resolver este caso fue el primer gran logro de su carrera.