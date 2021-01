Toque de queda en Washington luego de que seguidores de Trump quisieran tomar el Capitolio

Los policías desplegados no pudieron contener la embestida de cientos de personas que derribaron el vallado que rodea al Congreso de EEUU y se posicionaron en las escalinatas del edificio. Hay varios detenidos y se evacuaron dos anexos

Pocos minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegara al estrado acompañado por la canción ‘Macho Man’, del grupo de los setenta Village People, el Congreso de Estados Unidos iniciaba la sesión que culminará hoy con la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

La sesión promete ser controvertida, después de que 13 senadores republicanos hayan decidido respaldar una moción de más de 100 representantes de ese partido en la que se pide rechazar la validez de los comicios en los estados que Trump necesita ganar para mantenerse en el poder.

En los exteriores del Congreso, donde se han reunido miles de seguidores de Trump, varios manifestantes han roto las barricadas para intentar llegar al Capitolio, obligando a evacuar varios edificios.

La Cámara de los Representantes y el Senado se encuentran en un receso de emergencia ante la llegada de los manifestantes pro-Trump al Capitolio, informa la AFP.

Según informa Reuters, el vicepresidente Mike Pence ha abandonado el Senado, que ha detenido la ratificación de los resultados de las elecciones presidenciales.

Pence ha asegurado que no puede revocar el resultado electoral, pese a las alegaciones de Trump, que de madrugada tuiteó “si el vicepresidente Mike Pence nos ayuda, ganaremos la presidencia”. “La Constitución me impide reclamar una autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no“, afirmó Pence en un comunicado emitido cuando comenzaba la sesión conjunta del Congreso, y poco después de que Trump le instara a hacer lo contrario desde un mitin en Washington, según informa la agencia AFP.