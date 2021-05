Tinelli le pidió disculpas al ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan

El conductor resumió el incidente con la frase: “Fue una calentura mía”

Habían pasado tres días del regreso de ShowMatch, en su nuevo formato llamado La Academia, y los ecos de un debut imprudente en tiempos de pandemia no se acallaban. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, habló de “una imagen absolutamente negativa” y Marcelo Tinelli le contestó furioso desde su programa.

A diez días del incidente, y en charla con Telenoche, el conductor les confesó a Diego Leuco y Luciana Geuna que estaba arrepentido: “El otro día tuve una frase contra el ministro de Salud y la verdad es que le pido públicamente disculpas, fue una calentura mía. Que por ahí el ministro dijera que no era buena la imagen a mí me molestó, pero después no me gustó verme así, enojado”.

Ante la consulta de los conductores del noticiero de El Trece, Tinelli se refirió al conflictivo debut: “Me pareció en ese momento que era muy sensible todo lo que habíamos vivido en el piso y lo habíamos hecho con todos los protocolos. Convivimos con el virus, somos trabajadores que estamos en un medio esencial como es la televisión, dándoles trabajo a 300 personas y con los cuidados estrictos, el estudio sanitizado, las puertas abiertas. Fue la primera vez en la historia que grabamos un programa. Si hoy pudiera cambiar algo, probablemente lo comunicaría de otra manera, diría antes que todo fue grabado en tres días diferentes. Como no lo dije, lo aclaro hoy; estamos súper cuidados. Entiendo el malestar que se genera en muchos argentinos con tanta cantidad de casos, que no hay cama, es muy difícil. Pero también es muy difícil hacer humor, un programa de entretenimiento, pero no es solamente el nuestro. Eso pienso cuando fueron tan críticos con el primer programa. Fue demasiado”.

Tinelli también reafirmó el camino, a pesar de las críticas y los reveses del rating: “Nosotros siempre quedamos atrapados en todos los debates argentinos que tengan que ver con la política o con cualquier otro tema. No es que me dé miedo porque pasa siempre, cualquiera puede tener su interpretación y es razonable, no por eso lo vamos a dejar de hacer”.