Tinelli a Gollán: “El ministro procesado que metió licitaciones con unos kit medio truchos”

El conductor de ShowMatch abrió su programa con una fuerte respuesta al ministro de Salud bonaerense al que le recordó una causa judicial. Dijo que se cumplieron todos los protocolos y que no hubo 200 personas.

El conductor Marcelo Tinelli salió a responder a las críticas tras la apertura del programa ShowMatch en El Trece que generó fuertes cuestionamientos por la concentración de gente en un estudio de televisión en medio de la segunda ola de coronavirus. El presidente de San Lorenzo abrió su programa con una fuerte respuesta al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, al que le recordó una causa judicial: “Fue el ministro procesado que metió licitaciones con unos kit medio truchos“.

“Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”, inició su descargo Tinelli en la apertura de su programa.

En esa línea, siguió: “Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”.

Sin embargo, luego retomó su descargo y le respondió particularmente a Daniel Gollán: “El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires habló de que no era buena imagen la que dio el otro día tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir al Ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, no hubo 200 personas. Que lo diga la gente está todo bien pero ¿Qué lo diga el Ministro de Salud? Raro, raro“.

“El Ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen pero por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016. Después voy a hablar de él. ¿Daniel Gollán se llama, no? El ministro de (Axel) Kicillof”, enfatizó el conductor.

En ese sentido, recalcó: “Hay que ver el juicio con Gollán dónde está. Lo deben tener en la Justicia. Pero eso no es mala imagen ministro, por ahí era mala imagen esto de acá”.

De esta manera, Tinelli hizo referencia a la causa por el Plan Qunita por el que en 2016 el juez federal Claudio Bonadio había procesado a Gollán y a otros ex funcionarios por supuestos “direccionamiento” de la licitación e “importantes sobreprecios“. Los procesó por los supuestos delitos de “fraude”, “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público”.

El Plan Qunita consistía en repartir unos kits para madres de recién nacidos con el objetivo de reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables. Tras la denuncia de sobreprecios, se detuvo el plan, pero luego la Justicia decidió que se vuelvan a entregar los kits. La causa se tramita en el Tribunal Oral Federal 1, pero aún no avanzó. El oficialismo asegura que una pericia ya desestimó que haya habido sobreprecios y que el kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

Luego, volvió a apuntar contra las críticas televisivas: “Ni me voy a meter con la tele que habla de la tele. Hoy vine con ganas de empezar a decir. Si hay un programa que cumple los protocolos quédense tranquilos que es éste, todos los protocolos, todos y más tenemos acá, así que olvídense, cumplimos todos los protocolos. Nada más”.

Daniel Gollan había cuestionado la apertura de Showmatch: “Es una imagen absolutamente negativa de cara al esfuerzo que se está haciendo. Hubo una condena social grave”.