Thelma Fardín recibió el alta luego de estar internada por una “intoxicación medicamentosa”

La actriz se encontraba desde el lunes en el Hospital Pirovano

Thelma Fardín fue dada de alta este jueves por la tarde. La actriz se encontraba desde el lunes en el Hospital Pirovano, en el barrio porteño de Coghlan. Al asistir al nosocomio trascendió que la joven había sufrido un pico de estrés post traumático vinculado al juicio contra Juan Darthés. Finalmente allegados a Fardín informaron a la Agencia Télam que su internación se debió a una intoxicación con medicamentos.

El juicio contra Darthés comenzó el 1 de diciembre, en San Pablo, Brasil. Se esperaba que entre ese día y el 2 de diciembre declararan todos los testigos. Sin embargo, las dilataciones de la defensa y la extensión en las preguntas a Thelma desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), alargaron todo el proceso.

El 1 de diciembre la audiencia comenzó a las 14:30. Los planteos de la defensa buscaban dilatar el juicio y no fueron aceptados por el juez brasileño. Pero sí fueron admitidas todas las preguntas que apuntaban a culpabilizar a Fardin en el proceso por violación agravada, tal como figura la imputación en el expediente en Managua, o estupro agravado, según las leyes brasileñas.PlayThelma Fardin habla con la prensa, en la puerta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)

El juicio se lleva adelante en San Pablo porque Darthés es ciudadano brasileño, y en ese país no se permite la extradición de sus ciudadanos (como lo solicitó Managua). No obstante, un fiscal decidió que el proceso se llevara adelante en Brasil con un marco inédito de cooperación internacional, en un caso de violencia sexual, entre tres ministeros públicos fiscales.

Thelma declaró y contestó preguntas, el primer día del juicio, desde las 16:30 hasta las 20:30. El interrogatorio tuvo un nivel de culpabilización a la víctima inusual para el estándar de la justicia argentina, que no es escuchado en la UFEM, y con preguntas que no suelen ser aceptadas por magistrados, pero que fue permitido en Brasil.

—¿Por qué no evitaste que sucediera lo que decís que sucedió?— le preguntó el abogado del actor.

—Él era quien tenía que evitar hacerlo, no yo quien tenía que evitar que lo hiciera. No me correspondía a mi frenarlo, él era el que tenía que frenar cuando le dije “no”—, respondió Thelma.

La actriz también remarcó que Darthés era un adulto y ella casi una niña que lo conocía desde los 14 años cuando entró a la serie Patito Feo, emitida por Canal 13, y que los hechos sucedieron en la última escala de la gira de la obra teatral, en Nicaragua, en el 2009, cuando tenía 16 años.

Pero además que Darthés era un actor famoso, conocido y con poder, y ella, una adolescente que había sido actriz juvenil en la serie. También investigaron a Fardin: durante la declaración le mostraron fotos sonriendo en una salida con amigas y la interrogaron sobre por qué continuó con su vida adolescente si había sido violada. Thelma tuvo que aclarar que una violación deja huellas para toda la vida, pero que no anula la búsqueda de continuar con la vida personal y laboral.PlayThelma Fardin enfrenta un juicio histórico en América Latina sobre violencia sexual con la cooperación de tres países

Otro intento de la defensa fue preguntarle porque había valorado la experiencia de Patito Feo si le había sucedido eso. Ella declaró que lo que sucedió el último día de la gira por Centroamérica no representaba todo lo que había vivido con sus compañeras y compañeros durante el resto de las actuaciones en teatro y televisión.

Sin embargo, confrontarse con su agresor, enterarse que había sido investigada y las preguntas sobre su responsabilidad frente a una agresión sexual, la volvieron a colocar en un lugar de vulnerabilidad y aumentaron el estrés post traumático. Durante la audiencia contestó todo, pero en una crisis de llanto. Pidió no detenerse para que se completara la declaración, pero incluso frente a cámaras, se mostró agotada y confiada en la justicia.

La extensión de las preguntas a Thelma modificaron el esquema del juicio: ese día no pudieron declarar todos los testigos. Por eso, las audiencias se trasladaron al 27 y 28 de enero. La sentencia no tiene fecha fija, pero estaba prevista para el 2021, y la postergación del fallo implica un retraso en la posibilidad de cerrar una etapa y comenzar otra.