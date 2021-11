Thelma Fardin habló sobre la relación de Virginia Gallardo y Juan Darthés

La actriz se refirió al duro testimonio que dio la panelista de Intrusos sobre un incómodo momento que vivió con el actor durante su paso por el Cantando por un Sueño.

Thelma Fardin fue lapidaria con Juan Darthés después de tomar conocimiento de la experiencia que atravesó Virginia Gallardo con él, la cual relato en vivo en Intrusos días atrás de forma inesperada.

En dialogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio), Thelma Fardin fue consultada por la mala experiencia que Virginia Gallardo contó que tuvo con el actor durante su paso por el Cantando por un Sueño. “Me lo hicieron llegar, no lo pude escuchar. Yo no puedo ni escuchar ni ver ni nada de las violencias de este ser humano”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Leí los titulares, me lo compartieron amigos y no pude ni leerlo ni darle play porque ya no me da el estómago para escuchar más de las violencias de esta persona”, cerro Thelma, quien denunció al actor en el año 2018 por violacion por un episodio ocurrido en Nicaragua, durante una gira del elenco de Patito Feo, cuando ella era menor de edad.

Qué dijo Virginia Gallardo sobre Juan Darthés

El pasado 7 de noviembre, Virginia Gallardo relató en “Intrusos” (América) su mala experiencia con Juan Darthés, cuando ambos participaron del programa “Cantando por un sueño” (El trece) en el 2011.

“A mí me tocó cantar con un actor que si les digo el nombre..”, comenzó diciendo Virgina Gallardo en la emisión del viernes de Intrusos. “Él me dijo ‘para la interpretación vos abrázame por atrás y bajá tu mano’. Fuimos al vivo y yo realmente no hice nada de todo eso, pero cuando terminó la canción me dijo ‘apa, que quenchi, Virginia, ¿qué te pasaba conmigo?’”, reveló la panelista.

El cruce entre Karina Iavícoli, Paula Varela, Marcela Baños, Evelyn Von Brocke y Virginia Gallardo por Juan Darthés

“Lo que estás contando no tiene nada de gracioso”, le dijo Karina Iavícoli al escuchar que Virginia contaba la situación entre risas. “Esta piba tiene que ir a declarar con Calu Rivero”, agregó su compañera Paula Varela.

“A mí no me molestó eso. Me molestó​ que terminó la canción, no hice eso que pidió e igual dijo ‘apa, apa’”, contestó Gallardo. Y siguió: “Yo tenía que hacer una puesta con dos galanes, me cae en ese momento un señor actor, imagínate Juan Darthés que propone cosas, le contesto todo que si, el propuso que lo abrace para la canción que estábamos interpretando”, explicó la expareja de Ricardo Fort.

Indignada Paula Varela, le repregunta: “¿Vos no te estás dando cuenta lo que estás diciendo? Es parte de su conducta de acoso que tiene él. Vos te lo tomas a chiste y no ves la profundidad. Tiene que ver con lo que denunció Calu Rivero. Adentro del formato de la actuación Darthés se aprovechaba. Se aprovechó de que vos lo toques” , manifestó la periodista.

Marcela Baños, tomó la posta de Varela e intentó hacerle ver a Virginia que, si bien en aquel momento ella no vio la situación como algo importante, era grave. Sin embargo, la panelista continuaba pensando lo mismo que le había dicho segundos antes a Paula: que fue sido una humorada en el contexto de la creación de una performance. “No fue una humorada más, Vir. ¿Entendés lo que te digo?”, le tiró Varela.

Ante esto, Virginia sostuvo: “El era profesional, yo también. Yo era muy chica, recién arrancaba y para todos él era un galán. Lo que no me gustó fue que en esa gala me defenestraron, terminé enojada y él nunca registró que lloré, dijo ‘gracias’ y se fue”, cerró Virginia Gallardo.

Tras ver la tesitura de Virginia, Marcela le dijo: “Lo que te pasó, me parece, es que hoy todavía lo ves como algo inocente y estamos todos tratando de decirte que no es inocente. Es un episodio más de todo lo que venimos escuchando”. “No fue grave“, insistió Gallardo. “Sí, fue grave. No como lo que paso con las chicas, pero fue grave”, le aseguró Baños

Por último, Karina le preguntó qué pensaba hoy en día de Darthés. “No lo conozco. Yo respeto el testimonio de las chicas que han hablado. No tomo partido, les creo. Pero la Justicia dirá”, cerró Virginia Gallardo sobre las denuncias de acoso, abuso y violación contra el actor, justificando su postura.