Thelma Fardín criticó a Fernando Burlando

La actriz arremetió contra el abogado de Juan Darthés, a quien denunció por violación en 2018, luego de que describiera la situación del actor como “angustiante”. Leé más en la nota.

Tras la denuncia presentada por la Asociación de Abogadas Feministas contra Los Ángeles de la Mañana y El Trece, en la cual se acusa al canal de “revictimizar” a Thelma Fardin luego de una entrevista que emitida el día jueves, la actriz compartió un furioso mensaje y sus destinatarios no fueron otros que Fernando Burlando y Ángel De Brito.

Fue apenas un rato antes de que se hiciera de público conocimiento el reclamo que fue llevado a la Defensoría del Público de la Nación que la denunciante de Juan Darthés posteó en Twitter. Fue luego de que el letrado sostuviese que las pericias de la causa “mostraban la inocencia su representado”:

Luego de su inmenso y sentido descargo, donde se la notó sumamente enojada, la intérprete sentenció un amenazante mensaje hacia el abogado que defiende al actor que, desde diciembre del 2018, se encuentra varado en Brasil, lugar donde no tiene extradición ya que no es su país natal al actor que se encuentra en Brasil desde diciembre de 2018.

Por cuánto tiempo más me tengo que bancar la re victimización? Acá sigo, de pie y durmiendo tranquila. Estas bestias son quienes deciden de que se habla y de que no, que causas son justas y cuales no? Cuanta Burla… vamos a seguir, no nos van a callar, no me van a asustar.

— Thelma Fardin (@soythelmafardin) June 12, 2020