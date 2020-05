Telegram añadirá llamadas grupales

“En un comunicado que celebra sus 400 millones de usuarios, la app dice que incorporará esa herramienta durante 2020.

En un comunicado que celebra sus 400 millones de usuarios, la aplicación de mensajería Telegram anunció que está desarrollando un sistema de videollamadas seguro dentro de su plataforma, para mejorar la conectividad de sus usuarios, Telegram sigue palo a palo su pelea con WhatsApp por convertirse en la mejor app de mensajería, pero a pesar de que esta última sigue manteniendo el liderazgo, eso no quiere decir que la app de Nikolái y Pável Dúrov se quede atrás con funciones.

Desde que se desató la contingencia sanitaria por el COVID-19 y por consecuencia el aislamiento social obligatorio, las plataformas y los servicios de videollamadas han presentado un aumento considerable, por lo que la aplicación busca aprovechar esta tendencia.

Asimismo, plataformas como Zoom y House Party, las más elegidas por los internautas para realizar videoconferencias, fueron acusadas de ser vulnerables ante los posibles ataques cibernéticos que atentan contra la seguridad y privacidad de sus usuarios.

La cuarentena global de la actualidad resalta la importancia de tener una herramienta de comunicación por video confiable. Las videollamadas en 2020 son como los mensajes de texto en 2013. Hay aplicaciones que son seguras y otras fáciles de usar, pero no hay ninguna que cumpla con los dos objetivos. “Quisiéramos solucionar eso, y nos focalizaremos en brindarles llamadas de video grupales seguras”, escribió la compañía.

