Tamara Paganini y su paso por “Gran Hermano”: “Agradezco que me hayan destruido la vida”

La ex participante contó los serios problemas que le provocó la popularidad que ganó en el reality, pero admitió que le gustaría volver a trabajar en el mundo del espectáculo. ¡Mirá!

“Yo quería eso. Huir. Quería que la tierra me trague”. Con esas palabras, Tamara Paganini describió sus sensaciones tras salir de la casa de la primera edición de Gran Hermano en Argentina, que debutó exactamente hace veinte años por Telefe.

En una entrevista, Tamara explicó lo mal que la pasó después de consagrarse subcampeona del GH que consagró a Marcelo Corazza como ganador: “Principalmente huir del medio porque hacía que yo no pudiera caminar tranquila por la calle. Mis peores momentos después de GH no fueron en los medios, sino en la calle. Pero por lo que generaban los medios”.

“Me han arrancado pelos, algunos por odio, otro porque querían llevarse un recuerdo mío. Me han escupido, a mí y a Gastón, en la calle, en un boliche (…) No pude salir de mi casa durante meses, hasta que decidí irme ir a vivir a Córdoba. Encerrarme allá, porque no podía caminar por la calle, no podía entrar a un comercio. Un director de teatro me dio bigote, barba, pelo postizo y yo empecé a disfrazarme de hombre y con actitud de hombre para poder caminar en la calle. Porque por más que te camufles, no sirve”, relató.

Además, en la nota se refirió a la imagen que se proyectaba de ella en los medios: “En esa época no estaban las pole dancer, entonces en ese momento no sabían si eran bailarina o puta (…) Y te escupían, te insultaban. Durante muchos años odiaba ser yo”.

¿Por qué no eligió el camino de la fama post GH? “Entré con otra cabeza, quería seguir viviendo mi vida, entonces, me explotó una bomba en la cara. Y al no capitalizarlo me hizo daño, pero creo al día de hoy, que si no hubiera tomado esa decisión, me hubiera suicidado. Hoy estoy más grande, pasaron los años y cada tanto sale alguien o tras de un árbol para hacer una nota sobre qué es de la vida de Tamara. Nunca me dejaron totalmente en paz. Pero con la terapia y todo entendí que nunca voy a dejar de ser Tamara Paganini”, afirmó al sitio.

“Haber entrado a Gran Hermano y las consecuencias que sufrí después de salir me hicieron pasar por tantos momentos que hicieron a la mujer que soy hoy, de alguna manera… Es raro, pero es lo peor que me pasó la vida y fue lo que más me destruyó. Me destruyó a cero. Terminé en cero y me reconstruí de cero. Y hoy estoy con ganas de volver. Ya entiendo al medio, ya entiendo cómo es esto”.

Tamara también habló de la pérdida de sus mellizos en 2017: “De alguna manera, hoy puedo agradecerle a Gran Hermano que me haya destruido la vida. Agradezco que haya sido lo peor que me pasó, no sé cómo explicarlo… Costó un montón. Y he tenido bajones, cuando quedé embarazada y nacieron mis hijos, y se murieron y qué se yo… Esto fue ahora… Y han salido notas hablando estupideces, inventando cosas, y yo que seguía con este dolor de haber perdido a mis hijos”.

“Después no sé, un fotógrafo que me acosó y yo le gritaba y saltó una diciendo ‘Tamara no habrá quedado bien de la cabeza, lo que pasa es que se le murieron los hijos’. Hablando con esa libertad de la muerte de mis hijos, si yo estaba loca porque se me murieron los hijos. Ahí volví a caer, mi psiquiatra me tuvo que agarrar de los pelos para levantarme”, reveló Tamara, quien ahora siente deseos de volver al medio actuando.