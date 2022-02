Susana Giménez mostró el regalo que Marcelo Tinelli le hizo llegar a Colombia por su cumpleaños

La diva mostró en su cuenta de Instagram el gran gesto que tuvo el conductor con ella

Susana Giménez cumplió años el último sábado, pero eso no le impide seguir de festejo. En esta oportunidad la diva eligió disfrutarlo en Colombia, adonde también viajó por motivos laborales. En una mesa chica, con tan solo tres invitados, se regaló un almuerzo al aire libre y de un modo muy original: sobre una isla flotante. “Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha”, escribió el lunes en su cuenta de Instagram junto al video del momento en el que se acerca una embarcación a servirles la comida.

Pero además, la conductora recibió varios presentes de sus íntimos y de sus colegas, entre los que se destacó el de Marcelo Tinelli. “Pero qué lindo, mirá las flores que me mandó Marcelo, divinas, con globos que dicen: ´Feliz cumpleaños´”, expresó mientras también mostraba la habitación en la que se hospedaba, una especie glamping, una carpa de lujo totalmente equipada.

Por otra parte, en la tarde de este martes, Susana compartió con sus seguidores el viaje en helicóptero que hizo para sobrevolar los increíbles paisajes de Guatupé, un municipio turístico de Colombia. “¡Miren qué locura este lugar!”, escribió en la story donde se visualizó la filmación aérea. “Esto es una cosa que nunca en la vida lo vi”, se la escucha decir asombrada por la belleza natural del sitio. Acto seguido, mostró el momento en el que la aeronave va aterrizando frente a un enorme lago rodeado de vegetación.

Días atrás, la diva se había mostrado enfurecida ante la versión de Luis Ventura que indicaba que recibiría a su ex, Jorge Rama, en su mansión La Mary de Punta del Este. “No me gusta el conventillo, yo no quiero hacer escándalo, pero yo tendría que estar loca y el tipo también, debe tener terror de volvernos a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?”, lo cuestionó Susana. Y continuó: “¿Pero cómo voy a recibirlo? ¿Perdonar? ¿Después de dormir con el enemigo? ¡Están todos locos! Si estás diciendo que perdoné a uno que me afanó estás diciendo que parezco boluda, así quedo una tarada. Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma. Y esa plata por supuesto que no la recuperé”, sentenció, a pesar de que el panelista de A la tarde le aseguró que su fuente era confiable.

Además de hacer su descargo, Giménez apuntó contra Karina Mazzocco, la conductora del ciclo de América. “No sé qué le pasa, no me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos. Si están diciendo que perdoné a uno que me robó me están tratando de estúpida”, le reprochó.

En el plano laboral, el 11 de marzo estrena Porno y Helado, una serie que se verá por streaming en Amazon Prime Video. “Muero por verla, tengo una intriga que me carcome”, escribió hace unos días. En la ficción, dirigida por Martín Pironyansky, tendrá una pequeña participación pero será su vuelta a la actuación después de mucho tiempo.

Susana misma explicó en un video que “de porno no tiene nada”, incluso dijo que lo suyo era un cameo. “No soy la protagonista, hago una cosa chiquita, pero me divierte porque hace como un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerla”. Los protagonistas son Sofi Morandi, Nacho Saralegui y el propio Piroyanski.