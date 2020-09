Stolbizer: “Roberto Lavagna fue la decepción política más grande de mi vida”

La fundadora del GEN no fue candidata el año pasado, pero terminó respaldando la fórmula del exministro de Economía y Juan Manuel Urtubey en Consenso Federal, que quedó en tercer lugar en las presidenciales, aunque presentó una lista alternativa en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso se sumó al filo de la campaña en las recorridas por la provincia de Buenos Aires.

Pero ahora lamenta ese apoyo: “Lavagna fue la decepción política más grande de toda mi trayectoria. Ahora no me llama la atención porque la decepción fue durante el año electoral”, expresó la diputada nacional con mandato cumplido en declaraciones a El Exprimidor, ciclo que conduce Ari Paluch por Radio Colonia AM 550.

Los reproches surgen de los apoyos de Lavagna a las posturas en apoyo al gobierno de Alberto Fernández y los votos a los proyectos oficialistas en el Congreso. “Mi decepción no tiene que ver simplemente con que él vaya arreglando cosas con el gobierno, facilitándole, habiendo nombrado personas en el Gobierno. Mi decepción es que yo creí que él era la persona indicada para hacer una gran convocatoria y construir algo más horizontal y amplio sin caer en la grieta. Pero claramente él es funcional a este juego de la grieta”, explicó Stolbizer.

La líder del GEN diferenció al exministro de Economía de Sergio Massa, con quien estuvo aliado para las elecciones de 2017 y que terminó dentro del Frente de Todos dos años después. “Con Massa estuve un año de mis 40 de trayectoria política, fue en 2017 cuando él había roto con el kirchnerismo. También Macri estuvo aliado con él”, precisó.

En ese sentido, la exlegisladora consideró que “la profundización de la grieta es rentable para quienes la llevan a cabo pero es muy mala para la Argentina”: “El mundo mira la precariedad de las instituciones en el país”.

Sobre el funcionamiento actual del Congreso, Stolbizer subrayó que el kirchnerismo “está volviendo a hacer algo que hicieron durante el gobierno de Cristina”. “Dividen el Congreso, sacan leyes por la mitad, y van dividiendo a la sociedad. No tengo como objetivo volver al Congreso”, concluyó.