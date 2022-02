Stefi Roitman habló de la relación con su suegra

La esposa de Ricky Montaner aclaró cómo se lleva con Marlene Rodríguez y admitió que las críticas la hacen sentir mal.

Mientras celebra su primer mes de casada con Ricky Montaner, Stefi Roitman se ve envuelta en el fuerte rumor que asegura que se llevaría pésimo con su suegra, Marlene Rodríguez.

Si bien Ricardo Montaner en dos oportunidades se mostró súper molesto por esta versión, desmintiendo con firmeza que Stefi y Marlene tengan una mala relación, la modelo rompió el silencio y frenó las especulaciones.

Cansada de que se diga que tiene mala onda con su su suegra, aclaró que se lleva bárbaro con toda la familia de su marido y que le duele que muchos digan lo contrario.

Qué dijo Stefi Roitman sobre la supuesta mala relación con Marlene Rodríguez

“Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido“, aclaró Stefi en diálogo con Perros de la calle.

Y se despidió admitiendo que la entristece que digan que tiene mala onda con la familia de su esposo, pero que intenta mantenerse al margen de los haters.

“Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es ‘Stefi respondió’”, sentenció.