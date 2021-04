Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% contra casos graves

El Instituto Gamaleya de Rusia, creador de la vacuna Sputnik V, deseó “una pronta recuperación” al presidente Alberto Fernández, quien anunció que dio positivo para coronavirus en un test rápido de antígenos, tras recibir las dos dosis de la inmunización.

“Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. Te deseamos una pronta recuperación”, posteó la cuenta de Twitter de la vacuna Suptnik V, luego de que el Presidente informara su condición poco después de medianoche a través de un hilo en Twitter.

El Gamaleya recordó en el mensaje a Fernández que su vacuna “tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves” de la enfermedad.

Al anunciar que dio positivo en el test de antígenos, el Presidente dijo que se encuentra “físicamente bien”, que se sometió al testeo tras presentar un registro de 37.3 grados de fiebre y un dolor de cabeza y que se encuentra aislado por indicación de su médico.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, aseveró el mandatario.

“Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, añadió.

El jefe de Estado recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V, la primera de ellas el pasado 21 de enero.

Una fuente oficial recordó que la eficacia de las vacunas demostró ser elevada para la prevención de la infección por SARS-CoV-2 en un alto porcentaje, que se encuentra entre el 70 y el 90%, según la vacuna.

La mayor protección que brindan las vacunas, y el objetivo principal de la campaña contra la Covid-19 es evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad, por lo que ante el contagio las vacunas permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado, añadió.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021