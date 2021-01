Sol Pérez confesó cuántas cirugías estéticas se hizo

La modelo respondió preguntas de sus seguidores y se sinceró sobre sus “retoques”.

Una modalidad de Instagram permite a los famosos responder preguntas de sus seguidores y así muchos se animan a contestar aquello que nunca se atrevieron. Sol Pérez aceptó el desafío al hablar de las veces que pasó por el quirófano.

“¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?” No es hate (te amo)”, fue una de las consultas que le hicieron y la modelo, que debutaría como concursante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, se sinceró. “Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo”, reveló.

“También me operé las lolas”, contó la ex “chica del clima” que aprovechó para compartir fotos de sus primeros pasos cuando recién había cumplido la mayoría de edad. Así Sol contó que no se imagina vivir sin entrar, su gran pasión, y una amiga la mandó al frente sobre una vez que se hizo pis en un boliche. “Por tu culpa”, escribió, divertida.