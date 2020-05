Situación Médica actual y su Futuro Por Dr. Guillermo Schmitt

La situación de los médicos actualmente es crítica y su futuro no difiere, sino que se profundiza aun más a nivel local.

El personal sanitario a nivel mundial está desarrollando tareas de altísimo riesgo, hoy en día son los soldados en la guerra contra el coronavirus, el personal médico es parte líder de la tarea.

La realidad encuentra a los médicos en su peor momento , mal pagos , con pluriempleos , atestados de horas laborales , obligados por otros médicos a usar elementos de protección no recomendados y adquiridos a empresas de países donde son reconocidamente hechos en forma defectuosa. La comparación con la guerra sería como mandar a los soldados sin armas o con armas defectuosas, mal provistos de elementos de alimentación, sin balas y mal dormidos. Para mal de males estos soldados tienen familias que ni siquiera recibirán nada por el aporte o riesgo corrido por su familiar sanitario. No es necesario adivinar saber cómo terminará esto . A muestras sobran lo sucedido en muchos países, considerados de primer mundo. El comportamiento de la gente alterna entre la admiración (representada por lo aplausos), la obligación (exigida por el juramento hipocrático), el ninguneo y hasta el odio (representada desestimación de todo tipo desde la exclusión de sus propios hogares por compartir ascensores y pasillo llegando a la agresión física)

La situación en Argentina se ve agravada por la pobreza, los años de manejos dubitables de las arcas públicas, y la finalidad de la prioridad de la salud.

¿Podría la sociedad sobrevivir sin personal sanitario? es seguro que no , ya que una parte esencial igual que muchas otras .

¿Por qué no se cuida este eslabón tan crucial en estos momentos y siempre? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Quién de nosotros le aconsejará a nuestros hijos estudiar alguna carrera a fin? Peor aún si le dijéramos a nuestros hijos que las jubilaciones por ejemplo en provincia de Buenos Aires que se administra por médicos nucleados en la Caja de Médicos , no llega a satisfacer los requerimientos actuales para no considerarse pobre (jubilación inferior a 40.00 pesos)

Este mensaje está dirigido a reflexionar sobre las conductas que adoptemos cuando veamos a un soldado-médico contra el coronavirus y logremos ponernos en sus zapatos. Debemos focalizarnos en brindarles las condiciones de bienestar que redundarán en el bienestar de la población en general. Que llegue a los líderes que exponen al personal de salud malgastando la línea de batalla y a quienes velan por su jubilación, (que al menos sea digna de tanto esfuerzo). Cuidemos entre todos su dignidad y satisfacción, rendirá sus frutos y hará que la línea de guerreros a favor de la salud, no se corte.

Guillermo Schmitt MP 446955.

Referente grupo Luchemos por una Caja Justa